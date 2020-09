Bộ Công an khuyến cáo gì về ứng dụng MyAladdinz?

Your browser does not support HTML5 video.

Chú chó trung thành, dũng cảm đấu nhau với nhóm cướp có vũ khí rồi liều mình đỡ đạn cho chủ

Ông Jager sống ở Nam Phi trong lúc ra ngân hàng rút tiền đã bị bọn cướp theo dõi và lao ra cướp tiền ngay khi ông về tới cửa. Rất may cô cháu gái đã nhanh trí thả 2 chú chó ra và ông đã được chúng cứu sống.