Rùng rợn bố đánh chết con gái 10 tuổi rồi chôn xác trong nhà để... tìm kho báu

Theo thông tin từ India Today ngày 6/11, vụ việc kinh hoàng xảy ra tại khu vực Badosarai, Barabanki thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ . Theo đó, một người đàn ông sống ở làng Khurd Mau đã bị cáo buộc về tội giết người. Nạn nhân không ai khác chính là con gái 10 tuổi của người này.

Kết quả điều tra cho thấy, trước đó người đàn ông này từng đi gặp một gã thầy bói. Tại đây, thầy bói nói với ông ta rằng trong nhà ông có một kho báu đang được chôn ở phía dưới nhưng không biết cụ thể vị trí ở chỗ nào.

Để biết được vị trí của kho báu, người đàn ông phải thực hiện một nghi lễ hiến tế với chính con gái của mình. Ngay lập tức, người đàn ông này đã đồng ý.

Hình ảnh nạn nhân

Sau đó, ông ta cùng thầy bói và một người đàn ông khác cùng nhau đánh đập cô con gái 10 tuổi vô cùng tàn nhẫn khiến cô bé tử vong ngay tại chỗ. Chứng kiến vụ việc, mẹ cô bé cố xông vào ngăn cản chồng cũng bị đánh dã man.

Khi nghi thức hiến tế xong xuôi, người đàn ông thản nhiên chôn xác con gái trong nhà. Biết được sự việc, bà ngoại nạn nhân đã trình báo vụ việc lên cảnh sát. Ngay sau đó, những người liên quan đến vụ việc đều đã bị bắt giữ.





Sau đó, thi thể bé gái xấu số được đào lên và đưa đi khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân có nhiều thương tích trên cơ thể, dẫn tới tử vong. Do đó, người bà đã cáo buộc con rể thông đồng với thầy bói đánh đập cháu gái mình đến chết.





Liên quan đến vụ việc, một quan chức lại khẳng định: "Một người đàn ông tên Alam đã đánh đập con gái mình ở trong quá trình điều trị bệnh cho vợ. Khi nạn nhân tử vong vì bị hành hung, ông ta đã chôn luôn thi thể con gái mà không báo cảnh sát", chứ không phải nghi lễ hiến tế như thông tin ban đầu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.



Theo TN/SKCĐ