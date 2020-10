Thiếu nữ 24 tuổi tá hỏa phát hiện camera quay lén ở bó hoa giả, lộ hành vi bệnh hoạn của gã bố dượng

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thiếu nữ đen đủi bị cả xe máy và ô tô đâm liên tiếp chỉ trong vòng 30 giây khi sang đường

Thiếu nữ mặc áo đen khi sang đường lúc trời tối khiến người đi xe máy và ô tô khó quan sát quan sát nên đã đen đủi gặp phải 2 tai nạn liên tiếp, hiện vẫn chưa rõ tình hình chấn thương của nạn nhân.