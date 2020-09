Từ 01/11: Học sinh được Bộ GD-ĐT cho phép sử dụng ĐTDĐ trên lớp học

Nội dung liên quan tới việc sử dụng điện thoại di động của học sinh trong lớp học được nêu cụ thể tại điều 37, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định những việc học sinh không được làm như sau:

- Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép (trước đây, bị cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học);

- Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác;

- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh;

- Mua bán, sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất gây nghiện, các chất kích thích khác và pháo, các chất gây cháy nổ;

- Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng;

- Sử dụng, trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân;

- Học sinh không được vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của Pháp luật

Như vậy, theo thông tư mới nhất này, các học sinh sẽ được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học nếu điều đó phục vụ mục đích học tập.

Từ ngày 1/11, học sinh sẽ được sử dụng ĐTDĐ trong giờ học để phục vụ mục đích học tập

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, bảo đảm yêu cầu đánh giá vì sự phát triển học sinh, thúc đẩy các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

