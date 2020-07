Bộ GD & ĐT công bố khung chương trình chính thức của năm học 2020-2021

Theo đó, các học sinh có thể trở lại học tập sớm nhất vào ngày 01/09/2020 và các trường sẽ có thể bắt đầu tổ chức khai giảng từ ngày 05/09/2020 như mọi năm. Dự kiến học kì I sẽ kết thúc vào trước ngày 16/01/2021, học kì 2 trước ngày 25/05/2021 và năm học 2020-2021 sẽ chính thức kết thúc vào ngày 31/05/2021.

Cũng trong quyết định mới này, Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học & xét công nhận tốt nghiệp THCS sẽ diễn ra trước ngày 15/06/2021 và công tác tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra trước ngày 31/07/2021.

Khai giảng năm học 2020-2021 sẽ diễn ra từ ngày 05/09

Như vậy, khung chương trình chính thức của năm 2020-2021 sẽ vẫn giữ nguyên thời điểm diễn ra các mốc chính trong năm học, ví dụ như ngày tựu trường, thời gian kết thúc năm học, diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương phù hợp với tình hình thực tế.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quyết định việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Quy định thời gian tựu trường 2020-2021

Theo Thùy Dương/SKCĐ