Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tư mới nhất cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học

Theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mới đây liên quan tới việc sử dụng điện thoại di động của học sinh, học sinh từ cấp THCS trở lên sẽ được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học để phục vụ mục đích học tập.

Làm rõ hơn về quy định mới mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết, quy định này để hỗ trợ trong trường hợp học sinh cần truy cứu, tìm những nguồn học liệu để hỗ trợ cho bài học khi được sự cho phép của giáo viên.

"Theo thông tư 12 trước đây, hành vi học sinh không được làm là "sử dụng điện thoại di động trong giờ học". Tức là cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại trong giờ học, đã vào lớp học là không được dùng điện thoại. Như vậy, thông tư mới sẽ áp dụng từ ngày 1/11 tới đây là chỉ cấm việc sử dụng mà không phục vụ cho việc học tập và việc sử dụng sẽ có sự quản lý của giáo viên", ông Thành chia sẻ.

Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc cho phép học sinh sử dụng ĐTDĐ

Ông Thành nói thêm, việc Bộ GD&ĐT quyết định đưa ra quy định này là do bối cảnh xã hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ, hướng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học. Khi đã dạy học qua Internet thì phải có phương tiện cho học sinh truy cập vào các nguồn học liệu như máy tính, điện thoại di động và các công cụ khác... "Ở thời đại công nghệ thông tin, nguồn học liệu điện tử trên mạng ngày càng phong phú và được phát triển để hỗ trợ việc dạy học của giáo viên và học sinh. Ở các quốc gia có điều kiện, học sinh khi đến lớp có thể vừa thực hiện các bài học trên lớp vừa có thể tra cứu thông tin, truy cập các bài học ở trên mạng. Giáo viên tổ chức cho học sinh học tập theo cách như vậy để phát triển phẩm chất, năng lực.

Tại sao không nên cấm học sinh sử dụng điện thoại di động