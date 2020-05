Bộ GD&ĐT công bố các mốc thời gian quan trọng, thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo nội dung công văn hướng dẫn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng, sư phạm mầm non năm 2020 vừa được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc ký ban hành:

- Thời gian dự kiến thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ ngày 15/6 đến ngày 30/6. Sở GD&ĐT, các điểm thu nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, nhập thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.



- Trước ngày 20/7, thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiến xét tuyển về Sở GD&ĐT.



- Các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các Sở GD&ĐT đã thông báo cho thí sinh trước ngày 20/8.



- Trước ngày 5/9, thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường.



- Đối với khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành Sức Khỏe : Trước ngày 7/9, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.



- Trước ngày 8/8, các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của trường.



- Thí sinh sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển dự kiến vào ngày 9/9 đến 17h ngày 16/9, với hình thức trực tuyến và từ ngày 9/9 đến 18/9 đối với hình thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển.



- Trước 17h ngày 20/9, thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót (nếu có) và chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu.



- Dự kiến, các trường sẽ công bố điểm xét tuyển trước ngày 17h ngày 27/9.



- Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải xác nhận nhập học đợt 1 trước ngày 3/10 (tính theo dấu bưu điện).



- Trước ngày 28/2/2021, các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý, mức điểm ưu tiên được tính theo thang điểm 10 trên tổng điểm tối đa của 3 bài thi/môn thi trong tổ hợp xét tuyển là 30. Trường hợp trường xét tuyển với thang điểm khác với thang điểm này (ví dụ trường nhân hệ số môn chính trong tổ hợp xét tuyển) thì phải quy đổi mức điểm ưu tiên với thang điểm mới và công bố trong đề án tuyển sinh, trước khi thí sinh đăng ký dự thi.

