Bộ GD&ĐT đề xuất chia thành 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

Chiều 2/8, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đưa ra đề xuất về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành.

Bộ trường cho hay, đến nay mọi công việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã hoàn tất. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của Covid-19, Bộ đã tổ chức họp trực tuyến xin ý kiến địa phương trên tinh thần đảm bảo an toàn cho học sinh.



Tại cuộc họp, hầu hết địa phương cho biết đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi. Một số tỉnh thành như Đà Nẵng và Quảng Nam đề xuất dừng thi, xét đặc cách.



Ví dụ tỉnh Quảng Nam đề xuất ba phương án. Thứ nhất, đến ngày 6/8, nếu COVID-19 không bùng phát, tỉnh sẽ tổ chức thi như bình thường. Thứ hai, nếu dịch phức tạp hơn, Quảng Nam xin được lùi thời gian tổ chức thi vào đầu tháng 9 và thi bằng đề dự bị của Bộ. Thứ ba, nếu tình hình phức tạp như Đà Nẵng, Quảng Nam xin Bộ xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các em.

"Sau khi xin ý kiến các bên và cân nhắc nhiều khía cạnh, Bộ GD&ĐT đề xuất phương án chia kỳ thi làm hai đợt thi", ông Nhạ nói.

Cụ thể, đợt một dành cho những tỉnh không nằm trong nguy cơ cao và đã đảm bảo điều kiện sẵn sàng. Đợt hai dành cho những tỉnh nguy cơ cao như Quảng Nam và Đà Nẵng; học sinh thuộc diện F1, F2 cũng thi vào đợt này.



Đánh giá việc tổ chức thi là 2 đợt sẽ sẽ khó khăn hơn cho Bộ nhưng đề xuất trên sẽ giúp đảm bảo kỳ thi an toàn và công bằng, minh bạch cho học sinh.

Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ chỉ đạo các trường đại học có chính sách tuyển sinh phù hợp với phương án tổ chức kỳ thi làm hai đợt, đảm bảo những học sinh thi đợt hai vẫn có cơ hội xét tuyển vào đại học như đợt một.



Phản hồi với đề xuất trên, đại diện tỉnh Quảng Nam bày tỏ ủng hộ việc tổ chức kỳ thi làm hai đợt như đề xuất nêu trên. Tỉnh cho biết có thể sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho 12 địa phương chưa có dịch vào đợt một, 6 địa phương có ca bệnh thi vào đợt hai.

Trong khi đó, lãnh đạo TP HCM cho hay đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp. Các thí sinh diện F1 đang cách ly tập trung, nếu vẫn đi thi sẽ gặp khó khăn. Do vậy thành phố đề xuất nếu đến ngày thi (9-10/8) các em vẫn trong diện F1 thì Bộ GD&ĐT cho xét đặc cách.

Về việc đặc cách cho các thí sinh mắc COVID-19 hoặc thuộc diện F1, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Thanh Bình cho rằng dưới góc độ luật, Luật Giáo dục Đại học không bắt buộc thi THPT quốc gia, việc này có thể do Bộ trưởng GD&ĐT quy định về phương thức tổ chức thi.

“Nhưng luật không quy định việc đặc cách nên không thể đặc cách được”, ông Bình nhấn mạnh.

Theo lịch, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào ngày 9-10/8. Khoảng 900.000 thí sinh cả nước sẽ dự thi tốt nghiệp THPT để xét tốt nghiệp và làm cơ sở xét tuyển đại học.



Kỳ thi bao gồm 3 bài thi bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh) hoặc Khoa học Kỳ thi bao gồm 3 bài thi bắt buộc Toán, Văn, Ngoại ngữ và bài thi Khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh) hoặc Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).



Thống kê số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT ở Đà Năng là gần 11.000, Quảng Nam hơn 16.500. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp mà ngày thi cận kề khiến không ít phụ huynh và học sinh lo lắng.

