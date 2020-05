Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường CĐ, ĐH không công bố số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường công khai mức điểm đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT và các điều kiện khác không trái với quy chế tuyển sinh.



Mức điểm tối thiểu của từng bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển do các trường quy định nhưng không trái với quy chế thi tốt nghiệp THPT và nêu rõ trong đề án tuyển sinh.



Đối với các trường tuyển sinh nhóm ngànhđào tạo giáo viên, giáo viên mầm non, ngành Đối với các trường tuyển sinh nhóm ngànhđào tạo giáo viên, giáo viên mầm non, ngành Sức Khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, phải công khai mức diểm nhận đăng ký xét tốt nghiệp đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, phù hợp với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định cùng các điều kiện khác không trái với quy chế tuyển sinh.

Trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, các trường không được công bố thông tin thí sinh

Đặc biệt, trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường không được cập nhật, công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường. Đồng thời, các trường phải bố trí bộ phận thường trực gồm cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, nắm vững quy chế để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển của trường và chế độ ưu tiên trong công tác tuyển sinh.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho thí sinh được sử dụng phòng máy tính nối mạng internet của trường để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến (nếu có).



Vào ngày hôm qua 28/5, trong cuộc họp về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, mặc dù kỳ thi được tổ chức với mục đích xét tốt nghiệp THPT là chính, nhưng các trường đại học vẫn có thể sử dụng kết quả này để xét tuyển.



Dù vậy nhưng Bộ trưởng yêu cầu công tác tổ chức phải đảm bảo trung thực, khách quan, an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực, giảm tốn kêm.



Theo Bộ trưởng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có thêm sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, thanh tra của các địa phương. Đại diện các đơn vị tại cuộc họp cũng đã thống nhất ý kiến và sẽ tích cực phối hợp với ngành giáo dục trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh.



