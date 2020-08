Bộ Giáo dục lên tiếng về nghi vấn sai đề thi GDCD

"Trên cùng một địa bàn, khách sạn của chị X và khách sạn của chị Y đều chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ theo quy định. Trong một lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên nhưng ông B là cán bộ có thẩm quyền lập biên bản xử phạt chị X mà bỏ qua lỗi của chị Y vì chị Y là em họ của ông. Biết chuyện, em trai chị X là anh C làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị Y sử dụng chất cấm để chế biến thức ăn khiến lượng khách hàng của chị Y giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị Y, chị X và anh C

B. Chị Y, ông B và anh C

C. Chị X, chị Y và ông B

D. Chị X, ông B và anh C".

Câu hỏi gây tranh cãi từ đề thi GDCD



Chuyên gia Luật cho rằng không có đáp án chính xác cho câu hỏi này

Tham khảo ý kiến từ những chuyên gia về ngành Luật như Ông Bùi Quốc Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư Quốc Tuấn (TP HCM), Thạc sĩ Lưu Đức Quang (Giảng viên Khoa Luật, trường Đại học Kinh tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM) và Luật sư Hồng Đức (công tác tại Văn phòng Luật tại Hà Nội), được biết, các chuyên gia đều kết luận, không có câu trả lời nào thỏa đáng trong 4 đáp án trắc nghiệm đưa ra.



Cụ thể, theo ý kiến của Thạc sĩ Lưu Đức Quang, có thể dễ dàng kết luận, bà X và bà Y không có liên quan đến việc vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh. Các khả năng cho câu trả lời chỉ còn ông B hoặc anh C.

Dựa vào những luận điểm nêu trên, ông Quang cho biết thêm: "Không có đáp án nào thuyết phục trong 4 đáp án trên. Dữ kiện câu hỏi này lỏng lẻo, nếu buộc phải chọn một trong 4 đáp án trên là một lỗ hổng kiến thức Pháp luật".

Ngoài ra, Ông Bùi Quốc Tuấn còn cho rằng, câu hỏi gây tranh cãi này có nội hàm rộng, không phù hợp với học sinh trung học phổ thông.



Nhiều thí sinh thi tổ hợp KHXH, trong đó có môn GDCD lo lắng về nghi vấn sai đề thi này.



Bộ Giáo dục lên tiếng



Theo Tiền Phong, Chiều 10/8, tại cuộc họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) trả lời câu hỏi PV về phản ánh đề thi Giáo dục công dân có câu hỏi chưa chính xác, ông cho biết Bộ sẽ cùng Hội đồng ra đề thi sẽ xem xét kỹ lưỡng. Tuy nhiên việc này cần có thời gian vì tính chất bảo mật của đề thi tốt nghiệp THPT, những người làm đề phải kết thúc kỳ thi mới được ra ngoài.



Tuy nhiên, theo ông Trinh, về cơ bản nội dung câu hỏi này nằm ở phần kiến thức của bài 4 trang 38 của SGK Giáo dục công dân lớp 12 hiện hành.





Ngày đầu Kỳ thi THPT Quốc gia 2020









Theo Thùy Dương/SKCĐ