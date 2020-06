Bộ GTVT nói gì về việc Tổng thầu Trung Quốc đề nghị thanh toán 50 triệu USD?

Trưa ngày 2/6, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có thông báo báo chí cụ thể nói rõ vấn đề Tổng thầu Trung Quốc (Tổng thầu EPC) đề nghị thanh toán toàn bộ 50 triệu USD để thực hiện công tác vận hành hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao dự án cho phía Việt Nam.

Theo Bộ GTVT, dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các công việc còn lại chủ yếu là hoàn thiện hiện trường, mỹ quan, chỉnh sửa một số thiết bị để chuẩn bị cho vận hành thử toàn hệ thống; chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ hoàn công để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao dự án.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19 trên toàn thế giới nên đến nay các công sự của Tổng thầu, tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (Tư vấn ACT của Pháp) vẫn chưa thể sang Việt Nam để thực hiện do khó khăn thủ tục cấp visa, vận chuyển đưa đón nhân sự, cách ly phòng chống dịch liên quan đến chính sách quốc gia khác nhau.

Trước tình hình trên, để tháo gỡ vướng mắc và khó khăn của dự án, Bộ đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Ban QLDA đường sắt thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến với phía Tổng thầu, Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Về vấn đề này, lãnh đạo Ban QLDA, Bộ GTVT cho biết, tại cuộc họp trực tuyến ngày 12/5, giữa BQLDA với ông Tiêu Vu Thái – Tổng giám đốc Công ty HH tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC), ông Thái đã trao đổi: Hiện Tổng thầu đang gặp khó khăn về nguồn vốn, nhất là việc thanh toán cho các nhà sản xuất, nhà thầu phụ.

Cũng theo Bộ GTVT, trong buổi họp trực tuyến phía Tổng thầu đã kiến nghị Chủ đầu tư thanh toán cho Tổng thầu 50 triệu USD trước khi thực hiện vận hành tử toàn bộ hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi chính thức bàn giao dự án.

Đây là giá trị đã hoàn thành mà Tổng thầu đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục giải ngân thanh toán trong phần giá trị còn lại của hợp đồng, không phải là chi phí phát sinh tăng thêm của hợp đồng. Hiện, Ban QLDA đã thanh toán cho Tổng thầu khoảng 80% giá trị hợp đồng EPC, phần còn lại là 20%.

Được biết, Ban QLDA đã ghi nhận những khó khăn tài chính của phía Tổng thầu, việc Tổng thầu đề nghị thanh toán phù hợp với các điều khoản thanh toán của hợp đồng RPC và các Phụ lục hợp đồng đã ký.

Theo đó, Ban QLDA đường sắt đã thực hiện thanh toán cho Tổng thầu theo đúng quy định hợp đồng cà các quy định pháp luật liên quan.

Ngoài ra, Ban QLDA cũng đề nghị các bên tiếp tục căn cứ vào các điều khoản đã ghi trong hợp đồng để trao đổi với Tổng thầu để khẩn trương triển khai các công việc còn lại để bàn giao dự án đúng tiến độ.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ