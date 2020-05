Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển 200 thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản

Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đợt 2-2020, theo bản ghi nhớ của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản như sau:

Chỉ tiêu tuyển thực tập sinh

- Đối với ngành sản xuất chế tạo, chỉ tiêu tuyển chọ là 170 người.



- Đối với ngành xây dựng, chỉ tiêu 30 người. - Đối với ngành xây dựng, chỉ tiêu 30 người.



Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/6 đén ngày 30/9, tại Colab (số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển bao gồm:



- Đơn đằng ký dự thi.



- Sơ yếu lý lịch.



- Giấy khám và chứng minh nhân dân.



- Sổ hộ khẩu.



- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.





Thời gian thi tuyển dự kiến vào tháng 7, 8 và 9 với 3 vòng thi gồm: Toán, kiểm tra thân thể, thị lực, sắc giác và thi thể lực, phỏng vấn.

Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Các ứng viên nam từ 20 đến 30 tuổi, có ý thức kỷ luật tốt.



- Chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của Nhật Bản.



- Chưa từng cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài.

Your browser does not support HTML5 video.

Tuyển 100 thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản | VTV24







Xem thêm: HOGAMEX có dấu hiệu vi phạm Pháp luật khi bất chấp quy định thu phí vượt ngưỡng



Theo Minh Tú/SKCĐ