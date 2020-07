Thay mặt con trai, bố mẹ Phùng Ngọc Huy làm lễ cúng 100 ngày cho Mai Phương

Cuối tháng 3 vừa qua, tin nữ diễn viên ca sĩ Mai Phương qua đời sau hơn 1 năm chống trọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác đã khiến showbiz Việt và người hâm mộ không khỏi tiếc thương và xót xa.

Khi đó, người thân, đồng nghiệp và bạn bè đã tiến hành lễ đưa tang cho cố diễn viên trước khi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Mai Phương vốn là người sống tình cảm và được nhiều người yêu quý nên sự ra đi bất ngờ của cố diễn viên là sự mất mát lớn đối với gia đình và bạn bè.

Hình ảnh cố diễn viên Mai Phương.

Đến 29/6 vừa rồi là tròn 100 ngày kể từ khi Mai Phương qua đời. Vì Phùng Ngọc Huy không thể về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên sáng cùng ngày, bố mẹ ruột của anh cùng quản lý cũ của Mai Phương và bảo mẫu của bé Lavie đã đứng ra làm lễ cúng 100 ngày tại một ngôi chùa ở quận Tân Bình để tưởng nhớ nữ diễn viên.

Khi được đăng tải, hình ảnh bố mẹ Phùng Ngọc Huy xuất hiện và chuẩn bị trong lễ cầu siêu của Mai Phương đã khiến nhiều người cảm phục, xúc động.

Trước đây, Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã có thời gian yêu đương khá dài và bé Lavie ra đời. Tuy nhiên, sau đó cả 2 không đến được với nhau và Phùng Ngọc Huy quyết định sang Mỹ định cư, làm việc.

Hình ảnh bố mẹ Phùng Ngọc Huy xuất hiện và chuẩn bị trong lễ cầu siêu của Mai Phương đã khiến nhiều người cảm phục, xúc động.



Dù đã đường ai nấy đi nhưng cả 2 vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Đặc biệt, khi nữ diễn viên qua đời, Phùng Ngọc Huy chưa từng quên dịp lễ cúng nào, từ lễ cúng 49 ngày đến 100 ngày.





Trên trang cá nhân của quản lý cố diễn viên Mai Phương, hình ảnh bố mẹ Phùng Ngọc Huy tại chùa được đăng tải kèm dòng chia sẻ xúc động: “Nghẹn ngào giây phút viếng chị. Khói hương nghi ngút lệ nhòa mắt cay. Chị đi đã được 100 ngày. Âm dương cách biệt bao ngày nhớ thương".



Bên cạnh đó, quản lý cũ của Mai Phương cũng tiết lộ, hiện bé Lavie đã chuyển về sống với ông bà nội được 2 tháng. Dù trước đây chưa từng ở với ông bà nội nhưng cô bé đã thích nghi rất nhanh.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ