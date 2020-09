Bỏ ngay thói quen để những đồ vật này trong xe nếu không muốn xe bạn bị cháy nổ và hư hỏng

Với nhiệt độ bốc lên từ mặt đường cộng thêm với thời tiết nắng nóng 39-40 độ C thì nhiệt độ trong xe, đặc biệt là cốp xe có thể lên đến 60 độ C hoặc thậm chí là cao hơn. Khi đó rất nhiều vật liệu trong xe có thể trở thành chất xúc tác biến xe của bạn thành "ngọn đuốc" do áp suất bên trong xe tăng cao. Vì vậy bạn nên lưu ý không nên để một số vật dụng như sau vào trong xe khi thời tiết nắng nóng.

Bật lửa

Nhiều nam giới có thói quen hút thuốc hay mang theo bật lửa và để nó trong xe ô tô hoặc cốp xe máy. Mặc dù bật lửa có kích thước nhỏ nhưng lại chưa một lượng khí ga có thể gây nguy hiểm nếu để trong xe thời tiết nắng nóng.

Để bật lửa trong xe là điều cực kỳ nguy hại

Thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng,...

Pin của những thiết bị điện tử dễ bị nóng lên và suy giảm lượng pin khi gặp nhiệt độ cao, nhất là loại lithium-ion. Giống như việc điện thoại bị nổ khi vừa sạc vừa chơi game thì việc để điện thoại trong xe khi trời nắng nóng cũng tương tự như vậy. Hãng điện thoại Apple cũng khuyến cáo người dùng không nên để nhiệt độ điện thoại cao quá 35 độ C, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới pin của iPhone, iPad và MacBook.

Các loại thuốc uống

Tác dụng của thuốc có thể bị giảm đi khi gặp nhiệt độ cao. Do vậy tiến sĩ Sarah Westberg của Đại học dược Minnesota College of Pharmacy (Mỹ) khuyên bạn nên để thuốc uống ở nhiệt độ từ 20-15 độ C. Rõ ràng nhiệt độ cao trong xe ô tô hoặc cốp xe máy có thể sẽ làm hỏng thuốc, tan chảy và xuất hiện mùi rất kinh khủng cho xe của bạn.

Son môi, mỹ phẩm

Thật ngạc nhiên khi son môi có mặt trong danh sách này. Tuy nhiên loại mỹ phảm được chị em yêu thích này làm từ bột màu, dầu, sáp và chất làm mềm da nên sẽ dễ dàng tan chảy khi gặp nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng. Kể cả khi đã nguội đi thì thành phần trong son cũng đã bị ảnh hưởng, màu sắc bị biến đổi và dễ bắt lửa.

Son môi là một trong những vật dụng không nên để trong xe khi thời tiết nắng nóng

Kính râm

Gọng kính râm làm bằng nhựa nên có thể dễ dàng tan chảy khi gặp nhiệt độ cao. Đồng thời làm suy giảm hiệu quả chống nắng của mắt kính. Vì vậy đây là một trong số những vật dụng mà bạn không nên bỏ lại trong xe ô tô hoặc cốp xe máy khi thời tiết nắng nóng.

Các loại thực phẩm

Nhiều người có thói quen biến xe cốp xe của mình thành cửa hàng tạp hóa khi để rất nhiều đồ ăn tươi sống, đồ chín hoặc trái cây vào trong đó. Đặc biệt là những đồ ăn sau khi lấy ra từ tủ lạnh rồi mang lên xe dưới trời nắng nóng. Khi đó hầu hết tất cả thực phẩm sẽ sản sinh mùi và những chất gây nguy hiểm đến Sức Khỏe . Ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời mát mẻ thì nhiệt độ trong xe ô tô hoặc cốp xe máy cũng có thể lên đến hơn 30 độ. Do đó nó không phải là điều kiện lý tượng để đựng thực phẩm vào trong đó.

Trên đây là tổng hợp những thứ mà bạn không nên để trong xe khi trời nắng nóng để tránh gây cháy nổ, hư hỏng xe. Đương nhiên có thể bạn nghĩ rằng rất nhiều lần bạn bỏ những món đồ này vào xe và chẳng xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhưng những mối nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào, vì vậy bạn cần phải cẩn thận hơn để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Your browser does not support HTML5 video.

Nắng nóng tuyệt đối không nên bỏ 6 đồ vật này trong xe khi đậu ngoài trời

Theo Phương Hoa/SKCĐ