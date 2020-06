Bỏ nghèo lấy giàu, tôi chết lặng khi biết tin mẹ vợ tương lai lại chính là... vợ cũ

Tôi và vợ cũ là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi cùng quê, yêu nhau khi đang học đại học và kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Khi ấy, em làm giáo viên mầm non, còn tôi là nhân viên IT của một công ty truyền thông.



Khi đó, tiền lương 2 đứa quá thấp, không đủ trang trải cuộc sống ở đất Sài Gòn hoa lệ nên trong nhà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Kinh tế chưa đủ nên chúng tôi cũng chưa nghĩ đến việc sinh con.



Thế rồi, vòng xoáy cơm áo gạo tiền, tôi dần lạnh nhạt với vợ. Vốn là người nhạy cảm nên cô ấy dần phát hiện tôi thay đổi. Có lẽ, vì cố cứu vãn cuộc hôn nhân nên vợ tôi ngày càng nín nhịn và ít nói.

Ảnh minh họa.



Thời gian đó, tôi nhận thêm dự án mới và thường xuyên ở lại công ty. Con gái sếp mới về công ty làm việc được phân vào cùng nhóm với tôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi dần có cảm tình với người con gái mạnh mẽ, hiện đại và tự tin như cô ấy. Tình cảm được đáp lại, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, những đêm tôi không về và những chuyến đi công tác xa nhà ngày càng dày đặc.



Phát hiện được sự thật, vợ tôi lặng lẽ viết đơn ly hôn. Cảm thấy có lỗi nên tôi gửi cho em 50 triệu để em đỡ vất vả hơn. Tôi cảm thấy mình làm vậy là đã có tình có nghĩa lắm rồi.



Thời gian thấm thoắt trôi, tôi đã trở thành trưởng phòng IT của công ty bố vợ tương lai. Ông cũng muốn chúng tôi nhanh chóng kết hôn, khi đó ông có thể yên tâm đi tìm hạnh phúc mới. Ông cũng tiết lộ, đã tìm được người phụ nữ khiến mình rung động và sẽ đưa cô ấy tới dự hôn lễ của chúng tôi.



Ngày định mệnh cuối cùng đã đến và người tình bí mật của bố vợ tôi xuất hiện. Tôi sốc không dám tin khi người đó lại chính là vợ cũ của mình. Cô mặc chiếc váy dạ hội dài màu trắng, nhìn rất xinh đẹp và nền nã. Cô thấy tôi và tỏ ra khá tự nhiên, trong khi tôi không thể nào mà bình tĩnh nổi.

Ảnh minh họa.

Nhìn vợ cũ xinh đẹp, tôi có chút tiếc nuối vì đã phản bội cô ấy. Thế giới này đúng quá nhiều điều tình cờ, sự việc bất ngờ này khiến tôi bối rối buộc phải yêu cầu ban tổ chức kết thúc hôn lễ sớm một chút.

Sau đám cưới, hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật nên tôi và vợ cũ vẫn chưa có dịp chạm mặt. Qua lời kể của vợ, tôi biết 2 người họ quen nhau trong một lần bố vợ đi công tác. Chính sự hiền lành, nền nã của cô ấy đã khiến ông nhanh chóng rung động và quyết phải cưới được người phụ nữ này.

Bây giờ tôi đang rất khó xử, không biết có nên nói ra sự thật với mọi người hay không, và sau này đối mặt với cô ấy tôi phải làm sao.