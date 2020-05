Bộ phim `chú thích nhầm` Hội An thành địa danh Trung Quốc đã bị Netflix gỡ bỏ

Madam Secretary là bộ phim truyền hình chính trị Mỹ do đạo diễn Barbara Hall bấm máy. Phim được công chiếu vào ngày 21/9/2014 trên CBS.



Tuy nhiên, cuối tháng 5 khán giả bất ngờ phát hiện trong tập 4 mùa 1 phim truyền hình "Madam Secretary" được chiếu trên Netflix, các nhà làm phim đã sử dụng các thước phim quay tại Hộ An, Việt Nam nhưng lại chú thích thành một địa danh ở Trung Quốc.

Cụ thể, phút 17:10 tập 4 mùa 1, hình ảnh rõ ràng quay tại Hội An nhưng các nhà làm phim lại chú thích thành Phù Lăng (Trung Quốc). Là kho chứa phim ảnh lớn nhất thế giới, có sức ảnh hưởng và phổ biến mạnh mẽ nên vụ việc này của Netflix trở thành sai sót vô cùng nghiêm trọng.

Việc để cảnh phim chú thích sai xuất hiện trên nền tảng khiến một bộ phận công chúng yêu phim ở Việt Nam phản ứng, bình luận và tranh cãi nhiều trên các diễn đàn và nhóm trên Facebook.

Hiện Netflix đã gỡ bỏ bộ phim trên khỏi nền tảng tại Việt Nam.



Không ít khán giả bình luận trên Twitter cho rằng Netflix không tôn trọng văn hóa Việt Nam. Sau đó, đại diện Netflix Việt Nam đã bước đầu giải đáp thắc mắc và khẳng định, bộ phim trên do CBS sản xuất, Netflix chỉ là đơn vị mua bản quyền phát sóng. Bên cạnh đó, phim không phải là phim tài liệu mà chỉ mang tính chất hư cấu.



Hoi An, Vietnam. Nguồn: Benn TK

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ