Bí ẩn bên trong ngôi làng duy nhất trên thế giới ăn tro cốt người chết để linh hồn được bất tử

Yanomami là bộ lạc sống trong rừng mưa nhiệt đới ở nam Venezuela và bắc Brazil . Cuộc sống của họ phụ thuộc hoàn toàn vào rừng và gần như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Họ sử dụng cách thức làm vườn "chặt cây và đốt rừng"; trồng chuối, hái lượn, săn bắt động vật và cá. Bộ lạc này thường di chuyển để tránh những khu vực bị khai thác quá nhiều, đất đai cạn kiệt tài nguyên không thể canh tác được nữa.

Bộ lạc này sống hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài

Người Yanomami là những thợ săn và người làm vườn siêu giỏi. Phụ nữ trong bộ tộc trồng chuối, sắn trong các khu vườn bên trong rừng. Còn đàn ông thì làm các công việc nặng nhọc hơn như săn bắt. Nguồn thực phẩm chính của bộ tộc này là ấu trùng.

Người Yanomami sống trong hàng trăm ngôi làng nhỏ, được tập hợp bởi các gia đình trong một ngôi nhà chung lớn được gọi là Shabonos. Nhà chung có cấu trúc hình đĩa, bên ngoài có một quảng trường ở giữa là biểu tượng cho nơi ở của thần linh. Các làng được tự trị nhưng sẽ liên tục tương tác với nhau. Mỗi làng có khoảng từ 40 đến 300 người, sinh sống rải rác trong rừng Amazon.

Trong đời sống của người Yanomami, các nghi lễ tâm linh rất được coi trọng song các nghi lễ về hôn nhân gần như không tồn tại. Người Yanomami hôn nhân đa thê, nghĩa là một người chồng có thể có nhiều vợ. Một cô gái trẻ có thể gả cho một người đàn ông khi mới 5 - 6 tuổi. Tuy nhiên, họ chính thức là vợ chồng khi cô gái này có kinh nguyệt.

Bộ lạc này có truyền thống kết hôn cận huyết

Ở bộ tộc này, anh em họ lấy nhau là hình thức hôn nhân phổ biến nhất. Hầu hết họ đều muốn kết hôn trong bộ tộc bởi sợ sự chia rẽ giữa các bộ tộc khác nhau. Phụ nữ sẽ đến sống cùng chồng và thực hiện công việc, nhiệm vụ như đã từng làm ở nhà mẹ đẻ.

Bạo lực và lạm dụng giữa các vợ chồng trong văn hóa của người Yanomami là rất phổ biến. Khi một người phụ nữ cảm thấy không thể sống với chồng thì có thể bỏ trốn sang sống ở nhà anh em họ.

Một trong những tục lệ đáng sợ nhất của người Yanomami là ăn thịt người chết để linh hồn được bất tử. Phong tục này của người Yanomami được hình thành bởi niềm tin rằng, thế giới tự nhiên và tâm linh là một lực lượng thống nhất. Thiên nhiên tạo ra mọi thức và rất linh thiêng.

Người Yanomami tin rằng, số phận của họ và của tất cả mọi người đều liên kết với số phận của môi tường một cách chắn chắn. Hủy diệt môi trường tức là loài người đang tự sát. Thủ lĩnh tinh thần của họ là một vị pháp sư.

Người dân trong bộ lạc đang tiến hành tục mai táng

Nghi lễ là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của người Yanomami. Họ ăn mừa mùa vụ bội thu bằng một bữa tiệc lớn. Các thành viên trong bộ tộc thu thập lương thực thực phẩm khổng lồ để giúp duy trì mối quan hệ hàng xóm. Họ còn trang trí cơ thể bằng lông vũ, hoa lá trong ngày hội này.

Người Yanomami có một nghi thức mai táng người đã chết vô cùng kinh dị và đáng sợ. Trong truyền thống này, người Yanomami sẽ ăn tro cốt của người thân quá cố.

Thi thể bị đốt chỉ thành tro và họ sẽ trộn tro này với cơm để ăn. Người Yanomami tin rằng, truyền thống này giúp họ được củng cố sức mạnh, linh hồn được bất tử. Mặt khác, Cách làm này cũng giúp những người đã khuất mãi mãi ở bên họ.

Tuy nhiên, với những người chết do bị tấn công, chỉ có phụ nữ được ăn tro cốt. Sau khi thức mai táng, người sẽ thực hiện một cuộc đột kích để trả thù cho người đã khuất.

