Bộ trang phục phòng chống dịch An Lành chưa đủ điều kiện lưu hành?

Bộ trang phục phòng chống dịch do Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất An Lành sản xuất nhưng hồ sơ công bố chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.

Thời gian vừa qua, Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh sản phẩm “Bộ bảo hộ phòng dịch” do Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất An Lành sản xuất và bán ra thị trường chưa đủ điều kiện lưu hành. Công ty An Lành chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất sản xuất sản phẩm này.



Theo quy định một trong những điều kiên bắt buộc để trang thiết bị y tế được phép lưu hành là phải có số lưu hành, được sản xuất từ một đơn vị có đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hiện tại thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất cũng như công bố tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế đều được kê khai trực tuyến và cơ quan nước quản lý theo cơ chế hậu kiểm.



Hồ sơ công bố chưa đạt quy định của Bộ Y tế?

Để làm rõ việc Công ty An Lành có đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế nói chung và Bộ trang phục phòng dich hay không, chúng tôi đã có buổi làm việc với B.Sĩ Nguyễn Thị Kim Dung – Chánh thanh tra Sở Y tế Nam Định.



Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành có địa chỉ Địa chỉ: Lô 52, 53, 54 Cụm công nghiệp An Xá - Mỹ Xá - Nam Định đã được Sở y tế Nam Định cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế số 200000002/PCBA-NĐ ngày 24/2/2020.

Theo quy định tại Điều 68 trong văn bản hợp nhất số 01/VBHN/BYT ngày 16/3/2020, “Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động sản xuất nhưng phải hoàn thành việc công bố đủ điều kiện sản xuất trước ngày 1/7/2017. Riêng đối với quy định về hệ thống quản lý chất lượng: Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trước ngày 1/1/2018 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 trước ngày 1/1/2020”.

Chứng nhận ISO 13485

Theo qui định, trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất cần phải có chứng nhận ISO 9001 và ISO 13485. Tuy nhiên tại buổi làm việc, đại điện Sở y tế Nam Định cho PV thấy hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất do Công ty An Lành công bố nhưng lại không có giấy chứng nhận ISO 9001 theo quy định.

Hơn nữa, trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế của Công ty An Lành phần bản kê khai nhân sự; văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất thể hiện ông Nguyễn Văn Hoàng Đạo là người phụ trách chuyên môn chính về sản xuất, cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Tuy nhiên các văn bản như quyết định bổ nhiệm, bản xác nhận thời gian công tác của ông Nguyễn Văn Hoàng Đạo chỉ thể hiện ông Đạo làm việc tại Công ty An Lành từ 28/06/2011 tời ngày 10/07/2017. Điều này không thể xác nhận vào thời điểm công bố đủ điều kiện sản xuất (năm 2020) ông Đạo đang làm việc tại Công ty An Lành. Vậy hiện tại ông Đạo còn làm việc tại Công ty An Lành hay không? Việc lấy xác nhận có giá trị tới năm 2017 để sử dụng vào hồ sơ công bố tại thời điểm này như vậy có khách quan và đúng không?





Ngoài ra, một Chứng nhận của ông Nguyễn Văn Hoàng Đạo được Cục quản lý khám chữa bệnh cấp có trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất cho thấy vào thời điểm tháng 6/2016, ông từng là Giám đốc Bệnh viện Tân Sơn Nhất. Liệu ông Đạo có đảm bảo đủ thời gian làm việc ở Công ty An Lành và tại Bệnh viện Tân Sơn Nhất. Mặt khác, theo quy định của Bộ Y tế, nếu ông Đạo chịu trách nhiệm chuyên môn sản xuất thì phải làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất tức là tại Công ty An Lành.

Quyết định bổ nhiệm Chứng nhận thể hiện ngày 25/6/2016 ông Nguyễn Văn Hoàng Đạo là Giám đốc Bệnh viện Tân Sơn Nhất

Chánh thanh tra Sở Y tế cũng cho rằng việc thiếu Chứng nhận ISO 9001 trong hồ sơ như vậy là chưa hợp lý theo quy định của Bộ Y tế. Đối với hồ sơ nhân sự phụ trách sản xuất, Sở Y tế sẽ thực hiện hậu kiểm để có đánh giá lại.

Trụ sở Công ty An Lành



Trao đổi với PV, ông Dương Trọng Quân đại diện nhà máy của Công ty An Lành cho biết bộ trang phục phòng dịch gồm quần áo, mũ, kính, găng tay, khẩu trang y tế. Hiện tại, công ty chỉ sản xuất được quần áo, mũ, khẩu trang còn găng tay y tế và kính thì phải mua từ bên ngoài, găng tay trong bộ quần áo này là găng tay của Công ty Khải Hoàn sản xuất. Phóng viên hỏi tại sao kính và găng tay y tế trong bộ trang phục phòng chống dịch là do công ty khác sản xuất nhưng Công ty An Lành lại công bố bộ trang phục này do công ty mình sản xuất. Ông Quân lý giải do nhà máy không đủ điều điện, khả năng sản xuất được hết sản phầm bên trong bộ quần áo này được nên phải đặt mua từ bên ngoài.

Vậy Công ty An Lành vào thời điểm này đã đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (cụ thể là bộ trang phục phòng dịch) hay chưa? Tiêu chuẩn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với các trang thiết bị của Công ty An lành có đúng hay không? Các sản phẩm này có đủ điều kiện lưu hành hay không khi thủ tục đáp ứng quy định đủ điều kiện sản xuất vẫn còn nhiều nghi vấn?

Sức khoẻ Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin…

