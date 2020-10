Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lên tiếng sau vụ sách giáo khoa lớp 1 đắt gấp 2 lần sách cũ

Bộ trưởng cho biết, để triển khai chương trình mới đối với lớp 1, Bộ trưởng đã phê duyệt và cho phép sử dụng 46 sách giáo khoa thuộc 5 bộ lớp 1 của 3 nhà xuất bản, khắc phục tình trạng "độc quyền" sách giáo khoa như trước đây.

Tuy nhiên vấn đề đáng nói ở đây là sách giáo khoa lớp 1 mới lại cao hơn gấp 2 lần bộ sách cũ. Cụ thể là các bộ SGK lớp 1 mới có giá từ 179.000 - 194.000 đồng/bộ, khoảng 19.000/cuốn; bộ SGK lớp 1 cũ có giá 54.000 đồng, khoảng 9000 đồng/cuốn).

Bộ trưởng cũng đưa ra nguyên nhân chính khiến giá sách tăng gấp đôi đó là chương trình mới đòi hỏi có ngữ liệu, nhất là các hình ảnh được sử dụng bảo đảm yêu cầu thể hiện rõ ràng, chi tiết các nội dung cần biểu đạt để giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện các hoạt động học tích cực trong dạy học. Điều đó khiến SGK lớp 1 mới có số trang nhiều hơn, khổ sách rộng hơn SGK lớp 1 cũ.

Sách giáo khoa lớp 1 mới đắt gấp đôi sách cũ

Nguyên nhân nữa là SGK lớp 1 mới được in 4 màu trong khi sách cũ chỉ in 2 màu nên đòi hỏi giấy in SGK phải tốt hơn, mực in phải bảo đảm chất lượng.

Các bộ SGK lớp 1 mới được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, không được trợ cấp chi phí như SGK lớp 1 cũ. Bộ Tài chính đã thẩm định giá nhưng giá SGK vẫn phải bảo đảm các chi phí theo quy định và không có sự hỗ trợ nào từ ngân sách nhà nước. Điều này khiến giá thành SGK lớp 1 mới cao hơn so với giá sách cũ.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật giá, SGK thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá, không thuộc danh mục mặt hàng do Nhà nước định giá, bình ổn giá.

SGK lớp 1 mới có số trang nhiều hơn, khổ sách rộng hơn SGK lớp 1 cũ

"Tuy nhiên, xác định SGK là mặt hàng thiết yếu, có ảnh hưởng đến nhiều gia đình , nhất là những hộ nghèo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội đưa SGK vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá nhằm tăng cường vai trò điều tiết của Nhà nước đối với SGK. Chính phủ đã báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu trình Quốc hội quyết định việc đưa SGK vào danh mục hàng hóa bình ồn giá" - Bộ trưởng trình bày.

Ông cũng cho biết trước khi trình Quốc hội cho ý kiến sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà xuất bản biên soạn SGK tinh giản nội dung không cần thiết để giảm số trang trong sách giáo khoa nhằm tiết kiệm chi phí trong các khâu xuất bản, phân phối để giảm giá thành SGK. Đồng thời quán triệt nghiêm việc biên soạn SGK sử dụng được nhiều lần, khuyến khích học sinh giữ gìn sách cẩn thận, đóng góp vào các thư viện trường để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được sử dụng miễn phí.

Xem thêm: Việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có thể được đưa vào giáo trình để dạy học cho trẻ nhỏ

Theo Phương Hoa/SKCĐ