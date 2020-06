Bộ trưởng Giáo dục bị sa thải vì “cả gan” đặt mua 2 triệu USD kẹo mút cho học sinh ăn

Từ suy nghĩ trên, bà đã đặt mua số lượng lớn kẹo mút cho học sinh ăn. Nhưng kế hoạch này của bàn bị hủy bỏ sau khi ông Andry Rajoelina – Tổng thống Madagascar phản đối kịch liệt.

Sau màn phản đối trên, bà Rijasoa Andriamanana bị sa thải khỏi chức Bộ trưởng Bộ giáo dục nước này. Việc bà Rijasoa Andriamanana mất chức sau đó được truyền thông đưa tin rầm rộ, có rất nhiều ý kiến phản đối việc người phụ nữ này bị sa thải.

Trước đó, Madagascar đã gây tranh cãi ở cả trong nước và trên thế giới vì tuyên bố có loại nước thảo dược Covid-Organics do nước này sản xuất có thể chống lại được COVID-19. Theo truyền thông nước này, nước thảo dược Covid-Organics chủ yếu được chiết xuất từ ngải đắng.

Theo chính phủ nước này, để ngăn chặn COVID-19 lây lan trong cộng đồng, nhất là trong trường học thì trước khi vào lớp học sinh phải uống Covid-Organics.



Sau khi Madagascar tuyên bố sản xuất ra được loại thảo dược chống COVID-19 thì nhiều quốc gia ở châu Phi đã đặt mua, bất chấp việc loại thuốc này chưa được chứng minh có thật sự hiệu quả trong việc chống COVID-19 hay không.

Thế nhưng vị tống thống nước này đã liên tục bác bỏ những chỉ trích về Covid-Organics. Ông vẫn cho rằng, đây là loại thuốc hữu hiệu.

Được biết, tại Madagascar ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm COVID-19 và 7 ca tử vong. Mặc dù bị chỉ trích nhiều về phương pháp chống dịch có phần cực đoan nhưng vị tổng thống nước này vẫn tin vào “con tim mình”.

