Bộ tứ chị đại "Refund Sisters" kết hợp cùng MC quốc dân Yoo Jae Suk bất ngờ ra teaser nóng bỏng tay

Trên show truyền hình tạp kỹ của đài MBC mang tên "Hangout với Yoo" (How Do You Play?), bốn nghệ sĩ nữ nổi danh là chị đại K-pop đã tập hợp và cho ra đoạn teaser cực ngầu chỉ để... nhận lại tiền thối khiến fan không khỏi "cười bò".

Những hình ảnh đầu tiên của nhóm chị đại "Refund Sisters".

Lấy bối cảnh quán ăn theo phong cách HongKong, 4 chị đại ngang ngược thỏa sức phô diễn mặt ngầu kết hợp "tấu hài". Đặc biệt hội chị em thả dáng rất chuyên nghiệp khiến fan càng mong chờ sự kết hợp có một không hai này sẽ sớm thành sự thật chứ không chỉ là một dự án của show truyền hình.

Tân binh ngang ngược Lee Hyori.

Chị đại bao ngầu Uhm Jung Hwa.

Cũng chỉnh bởi lý do đòi tiền thừa mà cái tên bộ tứ chị đại "Refund Sisters" ra đời. Được biết hội chị em sẽ cùng thảo luận để chọn leader (nhóm trưởng). Đồng thời Jimmy Yoo (nghệ danh mới của Yoo Jae Suk) sẽ sắm vai trò quản lý nhóm.

Cô nàng ngổ ngáo Jessi.

Em út Hwasa.

Trái ngược với hội chị em "ngầu" khỏi bàn, quản lý nhóm Yoo Jae Suk xuất hiện với tạo hình ngố tàu "cười ra nước mắt". Với kiểu tóc chiếc bát úp ngược và thời trang hoa hoè hoa sói đậm chất thập niên 70, hãy đợi xem Jimmy Yoo có ra dáng một ông bầu chuyên nghiệp hay lại rơi vào kiếp ‘làm trâu ngựa’ cho hội chị em REFUND SISTER (Lee Hyo Ri, Uhm Jung Hwa, Jessi & Hwasa).

Yoo Jae Suk ngố tàu.

Thông tin về nhóm nhạc SSAK3 tan rã chưa lâu, 2 "tân binh ngang ngược" Lee Hyori và Yoo Jae Suk đã "bỏ rơi" Bi Rain thành lập nhóm mới. Hình ảnh 4 nữ quái sexy dự kiến sẽ khuấy đảo chương trình "How do you play" từ ngày 22/8 tới.

Hangout với Yoo (How Do You Play?) là một chương trình thực tế của Hàn Quốc trên đài MBC. Chương trình được phát sóng trên đài MBC bắt đầu từ ngày 27 tháng 7 năm 2019 vào lúc 18:30 thứ bảy hàng tuần.

Poster chương trình Hangout với Yoo.

Đây là một chương trình được bắt đầu để tìm hiểu xem MC quốc dân Yoo Jae-suk sẽ làm gì trong những ngày nghỉ của anh ấy. Chương trình hiện đảm nhận nhiều dự án khác nhau với mô típ hài hước, vui nhộn và có sự tham gia của nhiều gương mặt sao Hàn nổi tiếng. Gần đây, tất cả các dự án phải thực hiện ngoài trời sẽ phải hủy bỏ do đại dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, và được chuyển sang các dự án trong nhà.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ