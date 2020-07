Bỏ túi 4 resort sang chảnh nhất Thanh Hóa cho bạn khám phá mùa hè này

Du lịch Thanh Hóa ngày càng trở thành lựa chọn của nhiều người cho những chuyến du lịch ngắn ngày gần miền Bắc. Không chỉ vậy, nơi đây còn có những resort sang chảnh và đẳng cấp với những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo với chất lượng tuyệt vời.

FLC Sầm Sơn - resort sang chảnh nhất Thanh Hóa

Địa chỉ: đường Hồ Xuân Hương, xã Quảng Cư, huyện Sầm Sơn, Thanh Hóa.

FLC Sầm Sơn là quần thể nghỉ dưỡng 5* đẳng cấp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Nơi đây sở hữu tới hơn 150 bể bơi và trở thành khu resort có nhiều bể bơi nhất nước ta.

Không san sang - sịn - mịn của FLC Sầm Sơn Thanh Hóa.

Đặt chân đến FLC Sầm Sơn, bạn sẽ choáng ngợp trước không gian một khách sạn được xây dựng và thiết kế theo hình cánh cung vô cùng độc đáo với phía trước là bể bơi nước ngọt tuyệt đẹp, cùng với vô vàn biệt thự nghỉ dưỡng có chất lượng 5* đẳng cấp với các tiện nghi như sân golf, nhà hàng tiêu chuẩn 5*, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời...

Không chỉ vậy, không gian ẩm thực tại FLC Sầm Sơn cũng mang đến cho du khách nhiều lựa chọn về khẩu vị với những không gian hết sức đẳng cấp và sang trọng. Bạn có thể lựa chọn các nhà hàng trong FLC như: Nhà hàng Fish Cá, nhà hàng Fresh, nhà hàng Zenbar, nhà hàng Seagull... với hàng loạt món ăn phong phú, đa dạng được chế biến bởi các đầu bếp tài hoa.

Vạn Chài Resort - resort sang chảnh nhất Thanh Hóa

Địa chỉ: phường Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Nếu như FLC Sầm Sơn hấp dẫn du khách bằng phong cách hiện đại, sang chảnh thì Vào Chài Resort lại gây ấn tượng bởi những vẻ đẹp cổ kính, mộc mạc của làng quê Việt Nam.

Không gian cổ kính tạo nên thương hiệu cho Vạn Chài Resort.

Đến với Vạn Chài Resort, bạn sẽ thấy mình như đang được quay ngược thời gian trở về quá khứ với những vẻ đẹp hoài cổ nhưng vô cùng gần gũi và tinh tế. Những bức tường bên trong các căn phòng tại đây đều được xây bằng gạch nung, để mộc và không chát. Cùng với đó là những món đồ nội thất mang đậm phong cách xưa cũ. Tất cả kết hợp lại để mang tới cho du khách sự ấm cúng và bình yên đến lạ thường.

Không chỉ có không gian ấn tượng, Vạn Chài Resort còn thu hút du khách bởi những món ăn tuyệt ngon. Nếu là tín đồ của hải sản, bạn có thể ghé nhà hàng Đại Dương tại nơi đây với những món ăn vô cùng hấp dẫn. Còn những ai muốn ăn món Tây có thể ghé nhà hàng Ngư Ông – tổ hợp ẩm thực phương Tây rất phong phú, đa dạng.

Hải Tiến Resort - resort sang chảnh nhất Thanh Hóa

Địa chỉ: xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Hải Tiến Resort với vị trí đắc địa bên bờ biển Hải Tiến – một trong những bãi biển quyến rũ nhất xứ Thanh. Khu quần thể resort tạo cảm giác hết sức ấm cúng với kiến trúc nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế, là địa điểm nghỉ dưỡng vô cùng tuyệt vời cho bạn cùng bạn bè, người thân.

Hải Tiến Resort ăn điểm với view biển Hải Tiến siêu đẹp.

Hải Tiến Resort còn chiếm được cảm tình của đông đảo du khách nhờ phong cách phục vụ chu đáo, tận tình và chuyên nghiệp. Mà tại đây, bạn hoàn toàn có thể thoải mái tận hưởng những dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp để có thể lấy lại nguồn năng lượng tươi mới sau những ngày làm việc căng thẳng.

Pù Luông Retreat - resort sang chảnh nhất Thanh Hóa

Địa điểm: Làng Don, Thanh Lâm, Pù Luông, Bá Thước, Thanh Hóa.

Tọa lạc giữa những cánh rừng nguyên sinh bát ngát, ruộng bậc thang bạt ngàn, trải theo từng dòng suối mát lạnh, trong veo, Pù Luông Retreat sẽ mang đến cho du khách cảm giác thư giãn tuyệt vời bên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Pù Luông Retreat là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu núi rừng và đắm chìm trong vẻ đẹp của thiên nhiên.

Pù Luông Retreat nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và thuộc bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Nằm trên khu đất cao hơn 500m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình nơi đây luôn trong khoảng 22 – 25 độ C, thời tiết khá ôn hòa, mát mẻ. Đặc biệt, Pù Luông Retreat còn đưa du khách trở về với không gian bản làng với núi rừng nguyên sơ, tách biệt với nhịp sống xô bồ, ồn ào của thành phố.

Không chỉ vậy, Pù Luông Retreat còn sở hữu bể bơi vô cực nằm trên khu đất cao có tầm nhìn 180 độ thẳng ra những thửa ruộng bậc thang. Với sự thuận lợi giữa các yếu tố địa hình, thời tiết, cảnh quan, Pù Luông Retreat thật sự là khu nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho du khách, nhất là những ai đang tìm kiếm một không gian riêng tư, yên bình để được hòa mình với thiên nhiên.

