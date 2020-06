Mặc sang như người nổi tiếng có gì khó, chỉ cần sắm ngay 5 món phụ kiện `chanh sả` này

Những người nổi tiếng thường có một đội ngũ stylist 'mát tay' chăm sóc từ kiểu tóc đến đôi giày, tất cả trang phục đều được chỉnh sửa và đo ni đóng giày sao cho phù hợp để tôn lên vẻ sang chảnh, thời thượng. Tất nhiên, với người bình thường thì việc "bắt chước" vẻ ngoài của các sao có phần khó khăn, bởi chúng ta khó có thể mua được những bộ trang phục đắt tiền tới từ những hãng thời trang nổi tiếng. Thế nhưng nhiều người quên rằng những món phụ kiện tuy nhỏ nhưng lại có võ, chỉ cần biết cách phối hợp khéo léo là có thể "tăng hạng" thần thái, giúp bạn hút mắt và thời trang hơn hẳn. Đừng đầu tư bừa phứa, hay sắm ngay 5 món phụ kiện "chanh sả" này, đảm bảo bạn sẽ có vẻ ngoài sang xịn, thanh lịch như dàn sao nổi tiếng.

Kính râm

Muốn có ngay thần thái sang chảnh, kiêu sa thì kính râm chính là một món phụ kiện hoàn hảo. Một chiếc kính râm vừa là item không thể thiếu vào mùa hè nắng gắt, vừa giúp bạn che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt.

Để chọn được em kính râm ưng ý để tăng hạng nhan sắc, bạn nhớ đeo thử và lựa chọn kiểu dáng phù hợp với gương mặt nhé. Chỉ cần chọn đúng chiếc kính râm phù hợp, thần thái của người diện sẽ được thêm phần lạnh lùng, sang chảnh.

Mũ bucket

Là một trong những item gây bão mùa hè thời gian gần đây, mũ bucket rất được các cô nàng sành điệu ưa chuộng. Đây là item có thiết kế đơn giản, dễ phối đồ và không hề lỗi mốt.

Bên cạnh việc che nắng vào mùa hè, mũ bucket cũng giúp set đồ của bạn thêm vài phần cá tính và bí ẩn. Hẳn vậy nên đã vài mùa hè trôi qua, item này vẫn luôn nằm trong tủ đồ của các tín đồ thời trang xứ Hàn rồi, ngay cả các sao Hàn nổi tiếng như Seulgi (RedVelvet) hay Nayeon (TWICE) cũng đều mê mệt.

Khuyên tai tròn

Khuyên tai tròn cũng là một trong những phụ kiện đã từng hot vào thập niên 90 và đang dần thịnh hành trở lại vào năm nay. Một đôi khuyên tai bạc tròn sẽ giúp thần thái của bạn sang chảnh hơn, kiêu sa hơn nhiều.

Đây là một item vô cùng dễ phối đồ, dù là các nàng điệu đà, ngọt ngào hay tomboy, cá tính đều có thể diện đẹp khuyên tai tròn.

Dây chuyền

Vẫn tiếp tục xu hướng thời trang xoay vòng, loại dây chuyền nhỏ xinh đang dần "thay thế" choker trở thành món phụ kiện được các chị em ưa thích khi phong cách "highteen" đang dần gây sốt trở lại. Những nàng "tiểu thư" kiêu kì ở thập niên 90 thường có ít nhất một chiếc dây chuyền kim loại nhỏ xinh đi kèm với mặt trang trí dễ thương để thêm phần thanh lịch.

Dây chuyền có thể phối hợp mọi kiểu đồ, từ ngọt ngào dễ thương đến thanh lịch, sang chảnh và thậm chí cả style nổi loạn, ngầu ngầu, đa dạng hơn nhiều vòng cổ choker thường chỉ hợp với các nàng cá tính. Vòng cổ dây mảnh còn giúp tôn lên phần xương quai xanh gợi cảm, quyến rũ, đảm bảo thu hút mọi ánh nhìn.

Nhẫn bạc

Điểm đặc biệt của những mẫu trang sức bằng bạc là chúng luôn đem lại cảm giác thanh lịch, chỉn chu cho người diện. Dẫu cho người đeo có đôi tay không đẹp, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh vẫn "auto" giúp đôi tay trở nên thon gọn, xinh xắn.

Những chiếc nhẫn bạc dạng mảnh, ít đá trang trí sẽ đem lại cảm giác vintage, cổ điển và giúp bạn "cộng" thêm vài điểm kiêu kì. Chỉ cần nhấn nhá thêm 1-2 chiếc nhẫn bạc trên tay thì cho dù set đồ có đơn giản đến đâu thì nhìn tổng thể bạn vẫn có thần thái sành điệu, thanh lịch hơn hẳn.

