Bỏ túi bí kíp chọn áo phông cực đẹp, diện lên vừa trendy vừa thon gọn thấy rõ

Áo phông là item cực kì cơ bản trong tủ đồ của mọi cô nàng bởi chúng có thể kết hợp với mọi phong cách thời trang , chưa kể rất năng động, thoải mái. Tuy nhiên nếu chọn áo phông không khéo thì chị em có thể vô tình khiến thân hình to béo hơn hẳn, thậm chí còn trở nên luộm thuộm và kém sang. Hãy bỏ túi bí kíp chọn áo phông cực đẹp này nhé, tha hồ tôn dáng mà còn khiến người mặc 'chanh sả' hơn nhiều.

Áo cổ chữ V, áo cổ tròn rộng

Nhiều người thường bỏ qua những đường viền cổ áo khi đi mua sắm vì nghĩ đây là điều không quá quan trọng, tuy nhiên đây chính là chi tiết khiến thân trên của bạn mảnh mai hơn. Chị em nên diện những chiếc áo cổ chữ V hay áo cổ tròn trộng để có thân trên thon gọn, mảnh mai, chưa kể còn khoe được xương quai xanh quyến rũ.

Nên nhớ kiểu áo này cũng giúp những nàng bị bụng to, ngực lớn khoe dáng hiệu quả mà không khiến lùng thùng, luộm thuộm. Chị em cũng nên áp dụng chi tiết này khi lựa chọn áo thun dài tay hay áo len nhé.

Đường cắt vai của áo

Khi chọn mua áo phông, chị em nên chú ý tới đường cắt vai của áo, đây là yếu tố quyết định sự thon gọn của bờ vai. Nếu bạn là người có bờ vai to và thô thì hãy chọn những chiếc áo phông với đường vai cắt chéo. Đây là dáng áo phông được vô số cô nàng sành điệu lăng xê nhiệt tình hè năm nay, bởi đường cắt vai này đã khéo léo che được nhược điểm vai to, chưa kể còn khiến chị em trông thon gọn hơn hẳn. Nếu không thích áo cắt vai thì chị em có thể mua áo phông vai trượt (đường vai lệch xuống bắp tay) để tạo hiệu ứng thân trên thon gọn và có bờ vai mảnh mai, nhỏ nhắn.

Với những nàng có bờ vai ngang như Jennie (BlackPink) thì việc chọn áo phông lại khá đơn giản. Do bờ vai ngang đã vốn mảnh mai nên chị em chỉ cần chọn những chiếc áo phông dáng vừa vặn, cầu vai vừa với bờ vai là được.

Kích thước tay áo

Với nàng có bắp tay to, khi mua sắm áo phông nên chú phần tay áo nhé. Để che đi phần bắp tay to, thô cứng thì chị em nên bỏ qua những chiếc áo tay ngắn ôm bắp tay nhé. Thay vào đó các nàng nên chọn những chiếc áo có phần tay áo rộng rãi, lửng lơ ở khuỷu tay.

Còn nếu các nàng vẫn muốn diện tay áo ôm thì nên chọn những chiếc áo phông lửng tay, kết hợp với phần cổ rộng hoặc cổ chữ V nhé. Như vậy chị em sẽ vừa khoe được xương quai xanh mảnh mai, vừa hướng chú ý theo chiều dọc và giúp vóc dáng của bạn thon thả, thanh thoát hơn.

Chọn áo phông phom đứng dáng, rộng vừa phải

Khi chọn áo phông chị em cần chọn đúng phom dáng để phù hợp với thân hình nhé. Với những chiếc áo phông oversized thì dù có sơ vin gọn gàng để khoe eo thì vẫn khó mà tạo được hiệu ứng thon gọn mong muốn. Áo càng rộng thì khi sơ vin lại càng phồng, do đó không che được nhược điểm mà lại càng khiến tổng thể trông càng to tròn.

Thay vì chọn những chiếc áo phông rộng oversize, các nàng hãy mua những chiếc áo đứng dáng, phom hơi ôm nhẹ người nhé. Như vậy thì dù chị em có sơ vin hay để thả thì dáng người vẫn thon thả, mảnh mai, chưa kể còn giúp thăng hạng phong cách, vừa trendy vừa thanh lịch.



Theo Linh Chi/SKCĐ