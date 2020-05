Bỏ túi lịch trình 4N3Đ vi vu khắp Phú Quốc chỉ 5 triệu đồng, ngắm hoàng hôn đẹp nhất nhì Việt Nam

Sau khoảng thời gian dài dãn cách xã hội vì dịch COVID-19, vừa hay thời tiết bắt đầu chuyển sang hè, hội 'cuồng chân', thích 'phượt' bắt đầu rục rịch lên đường du hí, tận hưởng không khí trong lành, hút mắt. Một trong điểm đến thu hút các bạn trẻ ghé thăm trải nghiệm bậc nhất là Phú Quốc hay còn gọi là hòn đảo Ngọc , nơi được mệnh danh là chốn 'bồng lai' có thể nhìn ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam.

Mang trong mình một niềm yêu mến mãnh liệt với hoàng hôn, cô bạn Hương Bống (Hà Nội) đã không ngần ngại lựa chọn đi du lịch Phú Quốc. Biết khí hậu nơi đây chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, Hương cùng nhóm bạn đã tranh thủ book vé vi vu Phú Quốc vào tháng 5 đầu hè, là thời điểm rất thích hợp để vi vu khám phá hòn đảo xinh đẹp này.

Các địa điểm du lịch tại Phú Quốc khá xa nhau, đường xá đa phần được lát bê tông phẳng dễ chạy, nhóm bạn trẻ quyết định thuê xe máy tại khách sạn với giá thành rẻ hơn ô tô, khoảng 150k/xe ga/ ngày để thuận tiện du hí. Cô bạn cũng để lại lời khuyên rằng mọi người nên thuê khách sạn ở quanh thị trấn Dương Đông, quanh khu vực chợ Đêm bởi đây là nơi đông đúc nhất, nhộn nhịp nhất bất kể là khi mặt trời vừa ló dạng hay đến lúc đêm về.

Về lịch trình, cô nàng chia sẻ quyết định lấy chợ đêm Phú Quốc là điểm mốc để dễ di chuyển, bởi các địa điểm du lịch cách xa nhau. Ngày đầu tiên của chuyến du lịch, Hương quyết định ghé thăm địa điểm checkin mới nổi với nhiều tiểu cảnh nhân tạo độc đáo là Sanato Sunset, nằm ở đường Trần Hưng Đạo. Chẳng cần là những thợ ảnh chuyên nghiệp, chỉ cần đứng đại một vị trí nào đó trong đây là mọi người cũng có thể 'dắt túi' kha khá những bức ảnh sống ảo. Vị trí 'ăn khách' nhất là The Gate Keeper - cổng trời độc nhất vô nhị nằm ngay trên bãi cát của Bãi Trường. Bức tượng nghệ thuật nằm trên bãi cát trắng mịn, ở giữa là cánh cổng nhỏ đón nắng hoàng hôn, mở thẳng ra phía biển xanh, nắng vàng xinh đẹp, làm sao mà không mê lòng người cho được.

Sau khi check in sống ảo đã đời, nhóm bạn cùng đi xe tới làng chài Hàm Ninh nức tiếng, vốn là nơi có hải sản tươi ngon và rẻ bậc nhất Phú Quốc. Đáng tiếc là từ cuối năm 2019 cầu cảng đã bị phá bỏ, nhiều nhà bè nổi trên biển đã đóng cửa. Tuy nhiên, một số nhà hàng ở đây vẫn tiếp tục hoạt động, đồ ăn vẫn tươi ngon như nó vốn từng.

Sang ngày thứ 2 ở Phú Quốc, nhóm bạn quyết định đi tour 5 đảo, gồm Mây Rút Trong, Mây Rút Ngoài, Gầm Ghì, Móng Tay và hòn Thơm. Do may mắn mua được tour VIP khuyến mãi còn 1080k/người, nhóm bạn đã có ô tô và cano riêng chở ra tận đảo. Hai hòn Mây Rút Trong và Mây Rút Ngoài là hai đảo đẹp nhất nhì Phúc Quốc. Hòn Mây Rút Ngoài có bãi biển nhỏ thanh bình, nước biển trong xanh bên bờ cát trắng với những hàng san hô rực rỡ bắt mắt. Hòn Mây Rút Trong cũng sở hữu một bãi biển dài xanh màu ngọc bích, có phần hoang sơ hơn với hàng dừa nghiêng che bóng mát.

Hòn Móng Tay tuy nhỏ nhưng có võ, xinh đẹp không kém với làn nước trong xanh, tựa như một viên ngọc xanh ẩn giấu phía Nam đảo Phú Quốc. Gần hết ngày, nhóm bạn lui về phía chợ đêm Phú Quốc, nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Dương Đông. Đây là nơi đông vui nhộn nhịp nhất Phú Quốc khi đêm về, dù dịch bệnh khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa, tuy nhiên vẫn còn kha khá thứ để du khách trải nghiệm.





Ngày tiếp theo ở Phú Quốc, Hương cùng các bạn quyết định đi thăm vườn tiêu và Bãi Sao. Vườn tiêu Ngọc Hà được người dân kể rằng là vườn tiêu lớn nhất trung tâm, ra vào không mất phí, có đều du khách có thể mua tiêu làm quà. Bãi Sao được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, bờ cát trắng mịn, biển lặng yên sóng, nước trong vắt soi rõ tận đáy biển. Không chỉ vậy, ở đây không hề thấy rác, thậm chí khi bơi còn có những đàn cá nhỏ xinh xinh bạo dạn bơi cùng.

Hôm sau, cả nhóm quyết định ghé thăm làng chài Rạch Vẹm và chợ Dương Đông. Phía làng chài gồm nhiều nhà bè và cầu gỗ nổi, tập trung nhiều nhà hàng hải sản tươi ngon. Gần đó còn có bãi tắm Starfish, với những cây dừa nghiêng nghiêng ngả bóng, sao biển màu sắc sặc sỡ. Chợ Dương Đông là khu chợ dân sinh ở trung tâm thị trấn Dương Đông, bán nhiều loại hải sản tươi sống, nhiều mặt hàng có thể làm quà như rượu sim, nước mắm, hồ tiêu...

Bên cạnh những địa điểm du lịch trên đây, Phú Quốc vẫn còn những chốn đi thú vị, lí thú nhưng Rừng nguyên sinh Phú Quốc, Nhà tù Phú Quốc, suối Thanh,... thích hợp để vừa du lịch khám phá vừa nghỉ dưỡng. Hương tổng kết chuyển đi chỉ tốn khoảng hơn 5 triệu đồng/người, tính ra là quá rẻ cho một chuyến vi vu 'tẹt ga' ở Phú Quốc.

Tham khảo: Hương Bống/ Halo Travel

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ