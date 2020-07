Bỏ túi loạt item được BTV thời trang lăng xê hết mực, tuy đơn giản nhưng sang chảnh có thừa

Chắc hẳn có không ít nàng cho rằng muốn "nâng tầm" style thành sang chảnh, thời thượng thì phải mua những món đồ đắt tiền, hàng hiệu. Thế nhưng đây lại là một lầm tưởng phổ biến của các nàng, bởi theo như các BTV thời trang nổi tiếng thế giới thì những món đồ giúp lên style lại chủ yếu là các item đơn giản. Theo ý kiến của blogger Elaine Davis và BTV Bobby Schuessler của chuyên trang Who What Where, dưới đây là loạt item basic tưởng đơn giản mà sang xịn không ngờ.

Quần jeans trắng

Quần jeans trắng là item vốn không quá xa lạ với chị em nhưng lại hay bị các nàng né tránh bởi lo sợ màu trắng dễ dính bụi, dính bẩn. Tuy nhiên các nàng không ngờ rằng item này sẽ giúp mọi set đồ từ đơn điệu, nhạt nhẽo trở nên thanh lịch, kiêu sa hơn hẳn.

Nếu chị em muốn có vẻ ngoài sang chảnh, chỉn chu thì hãy diện quần jeans trắng với những gam màu nhã nhặn tương ứng, giúp tổng thể set đồ trở nên hài hòa, thanh lịch. Hãy mix quần jeans trắng với áo phông basic màu be, màu kem hoặc các tông màu pastel, diện cùng với túi tote và sandal bệt để có những set đồ sang xịn mịn.

Váy suông rộng

Những chiếc váy đứng dáng sẽ khiến càng nàng trở nên cứng nhắc, khô khan, còn váy dáng ôm có thể vô tình phô hết nhược điểm. Nếu muốn diện váy, chị em hãy ưu tiên lựa những chiếc váy dáng suông, có thể nhấn eo để tạo hiệu ứng cao ráo, thon thả.

Nếu muốn thêm nét điệu đà, nữ tính, chị em nên chọn váy có tay bồng để style thêm phần thời thượng, ngọt ngào. Với những nàng "nấm lùn", nếu lo ngại kiểu váy này khiến mình thấp đi thì chị em hãy diện váy có chi tiết nhấn eo, đi cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc sandal dây mảnh, đây là những item giúp "hack dáng" cực chuẩn.

Chân váy midi

Chân váy midi sẽ giúp set đồ của chị em trở nên thanh lịch, chỉn chu mà vẫn không kém phần quyến rũ. Dù là đi làm công sở hay đi chơi thì chân váy midi vẫn là một lựa chọn thích hợp.

Hiện tại các kiểu chân váy xếp li, chân váy suông với họa tiết hoa nhí đang là xu hướng hè năm nay, chị em nên lưu ý những chi tiết này. Nếu muốn tạo hiệu ứng kéo dài chân, các nàng hãy lựa những chiếc váy midi có họa tiết sọc dọc, đừng quên sơ vin và diện với giày mũi nhọn, sandal dây mảnh.

Túi xách basic

Nhiều chị em cứ nghĩ để có style sành điệu, sang chảnh thì cần phải mua những chiếc túi xách xa xỉ, đắt tiền. Tuy nhiên, khi chọn túi, các BTV thời trang lại khuyên nhủ nên mua những item có phom chắc chắn, chất liệu bền đẹp, kiểu dáng basic phù hợp với nhiều phong cách.

Túi xách là phụ kiện giúp nhấn nhá trang phục dễ dàng, nếu theo phong cách thanh lịch, thời thượng thì những chiếc túi basic lại khiến set đồ tăng hạng hơn hẳn. Chị em nên chọn những gam màu trung tính như đen, trắng, nâu, be,... bởi những màu này có thể "ăn rơ" với mọi kiểu trang phục, mọi kiểu phong cách.

