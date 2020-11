Bàng hoàng bé gái bại não bị bố và ông nội 'dìm' chết đuối vì... không muốn nuôi

Năm 2018, dư luận Trung Quốc hết sức bàng hoàng khi phát hiện thi thể một bé gái 9 tuổi ở trên một con sông quận Giang Ninh, TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Ngay lập tức, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, sau 1 tháng mọi sự thật đã được làm sáng tỏ.



Thời điểm phát hiện, trong ba lô của bé gái có 2 viên gạch nặng khoảng 4kg. Sau đó, cảnh sát xác nhận trên website về việc bé gái tử vong do chết đuối và nhờ người dân giúp đỡ để xác định danh tính nạn nhân hoặc gia đình của cô bé. Nếu ai có thể cung cấp thông tin sẽ được thưởng 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng).

Hình ảnh vụ việc



Tuy nhiên, gần 1 tháng trôi qua dù cảnh sát đăng thông báo nhiều lần nhưng vẫn không có ai đến. Thậm chí, khi thăng mức thưởng lên 20.000 tệ vẫn không khả quan hơn là bao. Lúc đầu, cảnh sát cho rằng nạn nhân đã tự tử, nhưng sau thời gian dài thông báo vẫn chưa thấy gia đình cô bé đến nhận thi thể con mình về chôn cất.



Cuối cùng, cảnh sát đã dùng biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Đến ngày 25/7, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Yang (36 tuổi, bố của nạn nhân) tại một công trường xây dựng ở Nam Kinh và ông nội cô bé (65 tuổi).



Trong quá trình thẩm vấn, hai người này đã thừa nhận nhét gạch vào ba lô rồi đẩy cô bé xuống sông vào ngày 23/6 vì không muốn nuôi nữa. Theo thông tin từ Yangtse Evening Post, anh rể của Yang tiết lộ, bé gái là con duy nhất trong gia đình, nhưng từ khi sinh ra đã bị bại não.



Khi còn nhỏ, cô bé đã được gia đình đưa đi khắp nơi để chữa bệnh, tiêu tốn hơn 100.000 nhân dân tệ (340 triệu đồng). Đến năm cô bé 3 tuổi, người mẹ vì quá chán nản nên đã bỏ rơi con và ly hôn chồng. Khi đó, không ai ngoài bà nội muốn nuôi cô bé. Do đó, bà đã đưa em về quê ở huyện Hải An, Giang Tô chăm sóc.



Sau 6 năm, bà nội phải đến tỉnh An Hủy để phẫu thuật ung thư đại tràng nên cô bé được bố đưa đi thăm ông nội. Sau đó, cả hai người đã lên kế hoạch kết thúc cuộc đời cô gái nhỏ.



Theo TN/SKCĐ