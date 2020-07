Bờ vai ngang cực phẩm của Jennie (BlackPink) thành chuẩn mực, các nàng đua nhau mua miếng độn vai

Jennie ( BlackPink) vốn nổi danh là 'thánh tạo trend' khi bất cứ item thời trang nào được cô nàng diện cũng được chị em mê mẩn, đua mốt cho bằng được. Đáng chú ý, bên cạnh gu thời trang độc đáo được rất nhiều nàng ưa thích, nay đến cả một đặc điểm không ai ngờ tới của Jennie cũng được các nàng thi nhau bắt chước.

Bên cạnh nhan sắc kiều diễm và body không chút mỡ thừa, Jennie còn sở hữu một bờ vai ngang cực phẩm. Chính nhờ bờ vai ngang này mà cô nàng có thể diện bất kì style nào cũng đẹp hết nấc, khiến set đồ sang chảnh, sành điệu như đang diện trên ma-nơ-canh. Chính vì mê mệt bờ vai vuông góc của Jennie mà rất nhiều cô nàng sành điệu ở Trung Quốc đang thi nhau mua miếng độn vai để có thể diện đồ như thần tượng.

Miếng độn vai được thiết kế hình vòng cung, ôm nhẹ lấy bờ vai. Phụ kiện này được làm bằng silicon hoặc vải điệm mềm, bên trong có chất keo để cố định. Chủ yếu miếng độn vai có màu nude hoặc làm bằng silicon nên khá kín đáo, các nàng thoải mái diện mà không sợ "lộ hàng".

Miếng độn vai hiện đang là món hàng siêu hot tại Trung Quốc, ngay đến cả những mỹ nữ nổi tiếng cũng không thể bỏ qua. Mới đây, cư dân mạng liên tục đồn đoán "mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y cũng chăm chỉ sử dụng miếng đệm vai, bởi phần vai của cô trở nên to và cao hơn so với trước đó.

Đối với những nàng có bờ vai xuôi, item độc đáo này có thể giúp hack dáng cực kì hiệu quả. Ngay cả khi các nàng chỉ diện áo phông đơn giản thì nhờ sự trợ giúp của miếng độn vai, chị em đảm bảo trông sexy hơn bội phần. Miếng độn vai sẽ giúp chị em có bờ vai ngang quyến rũ, tạo hiệu ứng thon thả, sexy hơn hẳn. Cứ nhìn loạt ảnh trước - sau dưới đây thì hẳn ai cũng phải công nhận hiệu quả không ngờ của item này.

Chị có thể tìm mua miếng độn vai này ở những shop chuyên order hàng Trung Quốc hoặc trên các trang thương mại điện tử có liên kết quốc tế, thường có giá khá 'mềm' chỉ khoảng 50-100k.

Theo Linh Chi/SKCĐ