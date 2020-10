Mâu thuẫn trên bàn nhậu, bố vợ cầm dao đâm liên tiếp khiến con rể tử vong tại chỗ

Tin tức mới nhất ngày 17/10, trao đổi với Báo Thanh Niên chiều 16/10 ông Phùng Trọng Luận - Chủ tịch UBND xã Xuân Đài (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình



Theo đó, nghi phạm được xác định là ông Đinh Văn Xuân (53 tuổi, trú tại địa bàn), nạn nhân tử vong là anh Ninh (33 tuổi, trú tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn) - con rể đầu của ông Xuân.

Ông Luận cho biết, vào khoảng 21h tối 15/10 UBND xã Xuân Đài bất ngờ nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Xuân. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành việc phong tỏa, khám nghiệm và điều tra vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, tối 15/10 ông Xuân có mời anh Ninh cùng con rể út của mình sang ăn cơm, uống rượu tại nhà riêng. Tại đây, giữa ông Xuân và anh Ninh đã xảy ra xích mích, cãi vã.



Sau đó, ông Xuân đã lấy dao nhọn đâm con rể cả nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân Sau đó, ông Xuân đã lấy dao nhọn đâm con rể cả nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên dù chứng kiến nhưng nhiều người thân trong gia đình vẫn không kịp can ngăn.

Theo lãnh đạo xã Xuân Đài, anh Ninh là người xã khác. Tuy nhiên, sau khi lấy con gái lớn của ông Xuân thì được bố vợ xây cho ngôi nhà cách chỉ vài bước chân. Vợ chồng anh Ninh đã có với nhau 2 người con.



Vì sống gần nhau nên ông Xuân hay tổ chức cơm gia đình và gọi các con rể về ăn. Được biết, gia đình ông Xuân có 3 người con, trong đó 2 người con gái đã đi lấy chồng.



Tờ Dân Việt dẫn lại lời ông Luận cho biết, ông Xuân nguyên là công an viên. Sau khi gây án, ông Xuân đã bị Công an huyện Tân Sơn bắt giữ để phục vụ điều tra.



