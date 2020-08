Khẩn: Bộ Y tế phát thông báo truy tìm người từng đến 9 địa điểm và có mặt trên 2 chuyến bay

Bộ Y tế đề nghị người từng đến các địa điểm sau ở Quảng Nam và Đà Nẵng cần nhanh chóng khai báo y tế tới cơ quan chức năng để được hướng dẫn cách ly.

1. Chùa Bảo Thắng, P. Sơn Phong, TP Hội An, Quảng Nam, từ ngày 22/7;

2. Công ty TNHH Sinaran Việt Nam, Đường số 5, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn trà, TP Đà Nẵng, từ ngày 16 đến 20-7 và từ ngày 24 đến 26/7;

4. Phòng khám BS. Phi Anh, 840 Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, TP Đà Nẵng, chiều ngày 17/7 và chiều ngày 25/7;

5. Chợ Đống Đa, Hải Châu, TP Đà Nẵng, ngày 20/7;

6. Quán Moss Coffee, 140/2 Hải Phòng, Hải Châu, TP Đà Nẵng, từ ngày 20 đến 22/7;

7. Bệnh viện Phụ sản Nhi, TP Đà Nẵng, từ ngày 21 đến 23/7;

8. Nhà hàng Táo đỏ, 20 Nguyễn Thiện Thuật, Bình Hiên, Hải Châu, TP Đà Nẵng, chiều 22/7;

9. Quán Tuyết Mơ, Nguyễn Phan Vinh, TP Đà Nẵng, tối 22/7;

10. Các hành khách trên chuyến bay VJ1379 từ Quảng Nam đến TP.HCM ngày 28/7 và VJ647 từ Đà Nẵng đến TP.HCM, ngày 22/7.

Những người trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình: 1900.9095 (Bộ Y tế), 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng), 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam) và 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM).

Ngoài ra, người dân có thể khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19: https://www.bluezone.gov.vn.

