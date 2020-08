Bộ Y Tế xác nhận 10 ngày tới sẽ là đỉnh dịch COVID-19, cần tích cực ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng

số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới. Qua phân tích sự lây nhiễm của virus, Bộ Y Tế 10 ngày tới cả nước cần hết sức cẩn thận và thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo người dân cần tuân theo những chỉ dẫn của Bộ.

"Chúng ta không thể chủ quan mặc dù công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch đã được thực hiện hết sức quyết liệt", Thứ trưởng nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, vì giai đoạn 2 khởi phát từ bệnh viện khiến công tác phòng chống dịch trở nên rất khó khăn. Đây cũng là lí do khiến rất nhiều bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế nhiễm bệnh. Đặc biệt, Bệnh viện là nơi tập trung nhiều bệnh nhân nặng do có tiền sử bệnh lý nền, nguy cơ tử vong cao. Bộ Y tế đã cử những chuyên gia hàng đầu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hỗ trợ công tác truy vết tại cộng đồng như xây dựng kế hoạch, phân khu cách ly và truy vết những trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19

"Việc truy vết F0 không phải là mục tiêu chủ yếu của Bộ Y tế tại thời điểm này. Hiện giờ, quan trọng hơn cả là xét nghiệm kháng thể để phát hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, những trường hợp dương tính kháng thể (trường hợp nhiễm Covid-19 lâu rồi) và truy vết những người tiếp xúc với những trường hợp đó để tìm ra những trường hợp bị lây nhiễm gần", ông nhấn mạnh.

Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 7/8 sau khi được làm sạch, khử trùng toàn bộ. Ngày thực hiện khử trùng 2 bệnh viện trong diện nguy hiểm còn lại (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng) sẽ được UBND TP Đà Nẵng xem xét quyết định và thông báo sau.

Nếu như giai đoạn 1 của dịch bệnh xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai , diện lây lan chỉ dừng lại ở một số công nhân Công ty Trường Sinh và điều dưỡng mắc bệnh, thì giai đoạn 2 lại phức tạp hơn nhiều. Cùng khởi phát tại bệnh viện nhưng diện lây lan đã mở rộng ra tới nhiều bệnh nhân, người nhà cũng như các nhân viên y tế. Bên cạnh những bệnh nhân đã truy vết được thì ở một số nơi đã xuất hiện một số ca bệnh không liên quan đến các bệnh viện trên.

"Việc thực hiện cách ly theo đúng quy định của Chỉ thị 16 là 14 ngày và Bộ Y tế hi vọng UBND TP Đà Nẵng và các lực lượng chức năng sẽ nỗ lực làm giảm số ca mắc mới. Như vậy sau 14 ngày chúng ta có thể kiểm soát được dịch bệnh và TP sẽ có những chuyển biến từ thực hiện Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 19 của Chính phủ", Thứ trưởng nhấn mạnh.

"Do vậy công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch gặp nhiều khó khăn hơn so với giai đoạn 1. Bộ Y tế đã triển khai những gì tốt nhất trong việc phòng chống dịch tại Đà Nẵng, tuy nhiên chúng ta không thể chủ quan mà phải triển khai tốt hơn và tốt hơn nữa so với giai đoạn hiện nay như mở rộng năng lực xét nghiệm, tăng cường khả năng của đội truy vết, cố gắng nỗ lực trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân Covid-19 nhất là những bệnh nhân nặng. Hi vọng mọi người dân tuân thủ theo những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng vào sự nỗ lực của ngành y tế trong việc khống chế dịch bệnh", Thứ trưởng lưu ý.

