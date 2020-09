Bóc giá gấp trang phục của BLACKPINK trong concept teaser "Lovesick Girls" theo phong cách nổi loạn

Sau những ngày tung teaser thành viên liên tục tới chóng mặt, đến sáng 28/9, YG đã tung poster đông đủ cả 4 thành viên BLACKPINK cho The Album. Ngoài ra, công ty còn không quên bonus thêm tên ca khúc chủ đề mà fan ai cũng có thể đoán được trước đó.

Poster Lovesick Girls của BLACKPINK



Cụ thể, tên bài chủ đề trong full album đầu tay The Album của BLACKPINK chính là "Lovesick Girl"s. Có vẻ như đây sẽ là một bài hát buồn về tình yêu hoặc ít nhất cũng kiểu "yêu hận tình thù", chỉ không yêu mới có được hạnh phúc. Đến 14h chiều cùng ngày, teaser video cho ca khúc chủ đề "Lovesick Girls" của BLACKPINK cũng đã được tung ra. Đoạn video ngắn ngủi chỉ vỏn vẻn 25 giây ghi lại cảnh tượng các cô gái đi lang thang bất định trên đường.

Trang phục của Jisoo

Theo như concept nổi loạn, bất cần trong teaser, trang phục của 4 cô gái cũng đậm chất "cool ngầu" đã sớm được các Blink bóc giá cực nhanh. Mở màn là chị cả Jisoo với chiếc áo "nửa mất nửa còn" viền ngọc trai cực lạ mắt tới từ thương hiệu Blindness. Chiếc áo có hình dáng khá kì quái nhưng khi Jisoo mặc lên lại chất đét khó tả và có mức giá $895 USD (khoảng hơn 20 triệu VNĐ). Gương mặt châu Á của Dior cũng không quên điểm xuyết chiếc mũ nồi có giá $660 USD (khoảng 15 triệu VNĐ).

Trang phụ của Jisoo

Cũng nối gót chị cả với bộ trang phục khó hiểu đúng chất độc - dị - lạ là em út Lisa . Chiếc áo croptop lấy cảm hứng từ giày sneaker mà Lisa mặc trong teaser là của thương hiệu Sevali. Được biết chiếc áo này có giá 590 EUR (khoảng hơn 15 triệu VNĐ). Bộ trang phục của Lisa còn được điểm xuyết thêm chiếc khuyên tai tới từ thương hiệu GodJake có giá $110 USD (khoảng 2,5 triệu VNĐ).

Trang phục của Lisa

Thần thái của Rosé quả thực khó ai sánh kịp khi chỉ cần diện áo phông "kín cổng cao tường" thôi cũng đã đủ đốn tim fan rồi. Chiếc áo phông đơn giản này là của thương hiệu Freakish Building có giá chỉ khoảng 37,000 KRW (700 ngàn VNĐ). Vậy với tư cách là gương mặt đại diện châu Á của thương hiệu thời trang cao cấp Saint Laurent, Rosé đã được nâng cấp thần thái với chiếc áo khoác nghe xong giá muốn... ngã ngửa. Được biết chiếc áo lông cáo này của Saint Laurent có giá $14,240 USD tương đương khoảng hơn 330 triệu VNĐ.

Trang phục của Rosé

Có vẻ như trang phục của Jennie lần này khá "hiếm có khó tìm" nên phụ kiện của công chú nhà YG được chú ý hơn cả. Đôi khuyên tai của thương hiệu Dolce and Gabbana mà Jennie đeo có giá $735 USD (khoảng 17 triệu VNĐ).

Trang phục của Jennie

