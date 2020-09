Bóc giá nguyên cây Christian Dior của `chị cả` Jisoo trong bộ ảnh trang bìa với tạp chí DAZED

Với tựa đề 'Jisoo in a Brave New World' (Jisoo trong một thế giới dũng cảm mới), hình ảnh trang bìa của tạp chí Dazed tháng 10 hé lộ về một thế giới thần bí, nơi Jisoo (BLACKPINK) được thắp sáng bởi một ánh đèn chiếu sáng duy nhất như bông hoa giữa rừng hoa. Trong bức ảnh này, Jisoo đã thể hiện sự thanh lịch đơn giản của những bộ sưu tập thời trang thu đông của Christian Dior bao gồm áo sơ mi lụa màu xanh da trời, váy len kẻ caro trắng, v.v.

"Sương sương" lên tạp chí vậy cô chị cả nhà BLACKPINK cũng đã khoác lên mình ngót nghét cả nghìn đô la tiền đồ Dior. Outfit đầu tiên với concept "hoa giữa rừng hoa" cùng áo sơ mi trắng trơn giá khủng 1,650 EUR (khoảng 45 triệu VNĐ), váy kẻ ca rô 1,150 EUR (khoảng 31 triệu VNĐ), mũ có giá 990 EUR (khoảng 26 triệu), giày bale 890 EUR (khoảng 24 triệu VNĐ) và tất lưới đầu gối gần 10 triệu VNĐ.

Set 1.

Set áo len cổ V và quần sọc ống suông của Jisoo trong ảnh có giá ngót nghét 2,850 EUR tương đương khoảng 77 triệu VNĐ. Tuy phụ kiện như set nhẫn, khuyên tai, giày sneaker không lọt trúng khung hình nhưng vẫn có giá 2,460 EUR (khoảng 67 triệu VNĐ) đắt ngang ngửa bộ đồ.

Set 2.

Set kẻ caro đậm chất nữ sinh trường nội trú quý tộc này của Jisoo cũng không nằm ngoài diện đắt đến mức "đau ví". Áo len kẻ kết hợp áo sơ mi trắng đã có giá lên tới 3,150 GBP (bảng Anh) tương đương khoảng 94 triệu VNĐ. Chiếc váy kẻ caro có phần tua rua cực lạ mắt của nhà mốt này đúng chất "đắt xắt ra miếng" có giá 2,450 GBP (khoảng 73 triệu VNĐ). Ste khuyên tai, nhẫn, tất lưới vẫn duy trì phong độ đắt ngang ngửa trang phục với giá 1,770 GBP (khoảng 53 triệu VNĐ).

Set 3.

Jisoo thử nghiệm phong cách menswear thành công rực rỡ trong set đồ "công sở cá tính" gồm áo blazer 2,800 EUR (khoảng 76 triệu VNĐ). Áo sơ mi và giày được tận dụng từ set 1 và set 2 cho tiết kiệm cùng chiếc quần ống suông cực đứng dáng có giá 1,200 EUR (khoảng 32 triệu VNĐ). Set phụ kiện gồm khăn buộc đầu cá tính, khuyên tai và nhẫn có giá 1,770 EUR (khoảng 48 triệu VNĐ).

Set 4.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ