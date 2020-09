BLACKPINK diện dồ tập nhảy cũng ngót nghét chục triệu, đeo phụ kiện nghìn đô khiến fan `ngã ngửa`

Ngày 9/9 vừa qua, Netflix đã công bố tấm áp phích đầu tiên cho loạt phim tài liệu mới sắp tới của nhóm nhạc nữ nhà YG mang tên BLACKPINK : Light Up The Sky. Bên cạnh đó, ngày công chiếu của phim cũng chính thức được ấn định là 14/10.

Như vậy, tháng 10 sẽ là tháng BLACKPINK phủ sóng toàn tập khi không chỉ ra mắt "The Album - Full Album" đầu tiên trong sự nghiệp mà cũng là thời điểm xuất xưởng "BLACKPINK: Light Up The Sky" trên Netflix. Mới đây, tạp chí Harper's Bazaar đã hé lộ hình ảnh của BLACKPINK trong phòng tập, trích từ bộ phim tài liệu "Light Up The Sky" sẽ được phát sóng trên Netflix vào ngày 14/10 tới đây. Trong hình ảnh này, cả 4 cô nàng đều ăn vận đơn giản, khỏe khoắn phù hợp với việc tập luyện, vậy nhưng nếu bóc giá trang phục thì lại không hề "nhẹ nhàng" tí chút nào.

Tổng hợp set đồ của Lisa

Ấn tượng nhất là nàng búp bê Thái Lisa , cô diện áo thun mix cùng quần thể thao , khoác áo bomber. Cô cố tình thắt vạt áo phía sau để khoe eo thon. Bóc giá "sương sương" trang phục của Lisa có giá khoảng 28 triệu VNĐ nhưng khi nhìn xuống cổ tay cô nàng là chiếc đồng hồ Rolex khoảng 730 triệu VNĐ fan đã "ngã ngửa" nga tắp lự.

Set đồ của Rosé

Rosé chỉ đi tập cũng diện áo thun Saint Laurent hơn 10 triệu, quần thể thao Alexander Wang 9 triệu. Giày thể thao Adidas là món đồ rẻ nhất trong set đồ của "Hoa hồng nước Úc" và item này có giá khoảng 2 triệu đồng. Lại là một thành viên diện cả set đồ hiệu đi tập, chất chơi không ai bằng!

Set đồ của Jennie

Jennie "khiêm tốn" hơn khi diện áo thun dài tay in họa tiết mix cùng quần jeans đơn giản, đi giày thể thao. Bộ cánh của cô có giá khá khiêm tốn, chỉ khoảng 8 triệu đồng. Chị cả nhắng nhít Jisoo cũng diện áo thun và quần legging, mẫu áo và giày có giá tổng cộng khoảng 6,5 triệu đồng.

Set đồ của Jisoo

Như vậy là, nếu tính tổng giá trị số trang phục BLACKPINK diện trong phòng tập bao gồm cả quần áo, giày dép, đồng hồ thì sẽ có giá khoảng 795 triệu đồng. Đúng chất nhóm nhạc nữ hàng đầu của Kpop thời điểm hiện tại!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ