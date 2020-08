Nguyễn Trọng Hưng lộ cả đống lỗi trong bài tố ngược vợ, bị Âu Hà My cà khịa: Trả nhẫn kim cương đi!

Vụ việc Âu Hà My tố chồng ngoại tình dù đã qua nửa tháng nhưng vẫn chưa ngừng hot. Sau bức ảnh lên chùa tịnh tâm ngày hôm qua, đến tối cùng ngày cả MXH đã dậy sóng khi Nguyễn Trọng Hưng - chồng cũ Âu Hà My chính thức lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng.



Tuy nhiên, trong bài giải thích dài của nam diễn viên sinh năm 1992, cộng đồng mạng lại phát hiện ra quá nhiều sơ hở. Cụ thể như sau:

1. "Hưng đã sai khi chưa chấm dứt quan hệ vợ chồng về mặt Pháp luật với cô ấy mà đã tìm hiểu một mối quan hệ mới": Nguyễn Trọng Hưng công nhận mình có mối quan hệ ngoài luồng, việc bị vợ bắt gặp ở nhà nhân tình hôm 12/8 là đúng sự thật.

Bài giải thích của Nguyễn Trọng Hưng.





2. "Về video được mọi người truyền tay nhau hoàn toàn được cắt ghép theo chủ đích của người đăng tải": Ý của Nguyễn Trọng Hưng là vợ cũ đã cắt ghép clip, thế sao khi được đăng tải lại không giải thích, lên tiếng mà đợi nửa tháng sau mới 'kêu oan'. Bên cạnh đó, anh kêu nhưng lại không có dẫn chứng cụ thể thì làm sao tin được.





3. "Hưng xin cam đoan không có bất cứ khoản vay 1 tỷ đồng nào từ gia đình cô ấy. Chỉ một lần duy nhất khi Hưng gặp khủng hoảng về công việc, mẹ cô ấy đưa cho mẹ Hưng 200 triệu đồng nhưng Hưng không hề hay biết. Khi biết chuyện, mẹ Hưng và Hưng đã thu xếp để gửi lại số tiền trên, nhưng mẹ cô ấy nhất quyết từ chối": Dù "mẹ cô ấy đưa cho mẹ Hưng 200 triệu đồng nhưng Hưng không hề hay biết" nhưng việc mẹ của anh ta nhận tiền mẹ vợ là đúng sự thật, 200 triệu cũng là số tiền không hề nhỏ. Không những thế, khi anh trả lại thì mẹ vợ không nhận chứng tỏ người ta không màng vật chất với con rể.





4. "Về mối quan hệ tình cảm giữa Hưng và vợ cũ. Ngay sau khi kết hôn, cả hai đã nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm sống và chính thức ly thân từ tháng 6/2020. Cả hai quyết định ly hôn vào ngày 24/6/2020 trước sự chứng kiến của hai bên gia đình": Vậy 24/6 hai vợ chồng vẫn ngọt ngào trên facebook là sao? Không những thế ngày 25/6 còn cùng nhau check-in ở Phú Quốc. Bên cạnh đó, nếu ly hôn từ cuối tháng 6 thì đến tháng 8 là xong xuôi hết rồi, vậy mà vẫn có clip bắt gian tại trận vào ngày 12/8.

Nguyễn Trọng Hưng - Âu Hà My thuở còn mặn nồng.

5. "Về thông tin vợ cũ nói Hưng đưa cô ấy vào viện vì sảy thai rồi bỏ mặc. Câu chuyện sảy thai hoàn toàn không có thật bởi thời điểm đó Hưng và cô ấy đã ly thân. Khoảng giữa tháng 7/2020, gia đình cô ấy gọi điện nhờ Hưng tìm cô ấy sau 3 ngày cô ấy bỏ nhà đi. Hưng được bạn cô ấy nhắn tin thông báo cô ấy đang ở bệnh viện Phụ Sản nên đã đến đó và thấy cả gia đình cô ấy cũng có mặt. Do vẫn không liên lạc được nên mọi người bàn tính mẹ cô ấy giả vờ ngất để cô ấy lo lắng và xuất hiện. Một lúc sau My xuất hiện và Hưng cùng mọi người đưa hai mẹ con cô ấy sang viện Việt Nam – Cuba truyền nước rồi Hưng rời đi": Vậy là trong clip vợ cũ chia sẻ trước đó, anh ngồi im mà không nói một lời, chỉ biết xin lỗi mẹ, xin lỗi vợ, đến cuối còn muốn theo mọi người về là sao?

6. "Về nội dung tin nhắn được cho là của Hưng và bạn. Hưng xin khẳng định đây là lần đầu tiên Hưng nhìn thấy và đọc được nội dung tin nhắn. Còn bức ảnh nhạy cảm, Hưng chỉ gửi duy nhất cho My khi cả hai đang trong giai đoạn hẹn hò": Sao mọi người lại thấy Hưng béo hơn hồi mới yêu Hà My rất nhiều?





Ở một diễn biến khác, trên một bài đăng ở facebook cá nhân, Qua những lời người này chia sẻ, rất có thể cô là người xuất hiện cùng Hà My ở bệnh viện lúc nữ giảng viên bị sảy thai.

Một cô bạn thân của Âu Hà My cho biết đã bị Nguyễn Trọng Hưng chặn fb nên không thể nhắn tin nói chuyện rõ ràng.

Chưa dừng lại ở đó, Âu Hà My còn thẳng thừng mỉa mai khi thấy ảnh Nguyễn Trọng Hưng đi chùa tĩnh tâm: “Thế thì bảo nó trả cả cái nhẫn kim cương của hồi môn bố mẹ vợ tặng em à. Bố chị đợt đó đang bệnh nặng mà vẫn chọn nhẫn cho nó còn dặn đối xử tốt với chị”.

Hiện vụ việc vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH, nhiều người cũng đang hóng chờ những thông tin mới liên quan đến cặp đôi này.



