Bôi kem chống nắng theo 5 cách sai lầm này đừng hỏi vì sao cứ bị lên mụn

Kem chống nắng là một sản phẩm chăm sóc da không thể thiếu vào mùa hè. Tuy nhiên, với một số người cứ bôi kem chống nắng bị lên mụn gây mất thẩm mỹ và khó chịu cho da. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng này, rất có thể bạn đã mắc một trong số các lỗi thường gặp khi bôi kem chống nắng như dưới đây.



Các khuyến cáo đều khuyên mọi người lựa chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Mỗi loại da lại có đặc điểm khác nhau phù hợp với loại kem chống nắng có chất liệu và thành phần khác nhau. Ví dụ da nhờn chắc chắn không thể dùng loại kem chống nắng cho da mụn.



Các loại kem chống nắng có chứa thành phần làm mềm da, dưỡng ẩm da như tinh dầu thực vật hoặc axit béo thường chỉ phù hợp với da khô hoặc người sống ở khu vực có khí hậu khô.



Người có da bình thường hoặc da nhờn nếu dùng loại này chắc phải khóc thét lên vì da mặt bóng dầu kéo theo những nốt mụn ửng đỏ. Nếu thấy hiện tượng da nhờn bóng, bí bách và nổi mụn thì nên thay loại kem chống nắng khác.



Da mặt bao giờ cũng nhạy cảm hơn nhiều vùng da khác trên cơ thể nên việc dùng chung các loại hóa mỹ phẩm là điều không thể. Tương tự, bạn không thể dùng kem chống nắng cho body để bôi lên mặt rất dễ gây kích ứng và nổi mụn.



Nhiều người nghĩ rằng chỉ bôi kem chống nắng mà không trang điểm thì cần gì tẩy trang, chỉ cần sữa rửa mặt là đủ. Thực tế thì ngay cả khi bạn không bôi gì lên da cũng cần tẩy trang cẩn thận vào cuối ngày. Vì sữa rửa mặt không thể rửa sạch sâu kem chống nắng được bạn bôi cả ngày lên mặt.



Buổi sáng trước khi dưỡng da và chống nắng cũng cần nhớ rửa mặt thật sạch sẽ để các lớp mỹ phẩm và dưỡng chất đạt hiệu quả tốt nhất.



Ngay cả khi đã thoa kem chống nắng bạn vẫn cần bảo vệ da dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hè. Phơi làn da trực tiếp dưới nắng mà không che chắn bằng cách đội mũ, mặc áo chẳng khác nào bạn đang tra tấn làn da. Đừng quên uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây để cấp ẩm cho da. Thỉnh thoảng đắp mặt nạ để tái tạo làn da, tránh lão hóa và nổi mụn nhé.

