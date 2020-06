Bôi kem chống nắng trước hay kem dưỡng da trước, đáp án khiến chị em ngỡ ngàng vì sai lầm bấy lâu

Kem chống nắng và kem dưỡng da trở thành những bước chăm sóc da không thể thiếu của mọi phụ nữ hiện nay. Các chuyên gia phải thốt lên rằng: “Không quan trọng bạn bỏ bao nhiêu tiền cho retinol (chất dưỡng), Vitamin C … để dưỡng da, chỉ cần bạn không bảo vệ tốt da khỏi ánh nắng thì công sức và tiền bạc đều trở nên vô nghĩa”.

Nhưng trước khi ra đường, đâu phải chị em chỉ bôi mỗi lớp kem chống chống nắng là xong. Nào còn kem dưỡng da, kem lót, phấn phủ... Kem dưỡng da được coi như cứu cánh dưỡng ẩm, giúp làn da đỡ khô nhưng điều khiến chị em thắc mắc đó là bôi kem chống nắng trước hay kem dưỡng da trước.

Trước hết cần hiểu bản chất kem chống nắng vật lý chứa thành phần khoáng chất như oxit kẽm hoặc titanium dioxide. Kem chống nắng vật lý hoạt động theo cơ chế như chiếc gương, khuếch tán và phản xạ lại tia UV, khiến tia UV không xuyên được vào da.



Loại kem chống nắng cơ học này phù hợp với hầu hết loại da, kể cả da nhạy cảm vì ít gây kích ứng cho da. Thành phần titanium dioxide giúp bảo vệ da khỏi tia UVB, nhưng lại không chống được hoàn toàn phổ quang của tia UVA. Còn thành phần oxit kẽm sẽ ngăn cản sự “tấn công” của UVB và cả UVA.

Còn kem chống nắng hóa học thường chứa các thành phần như oxybenzone, octinoxate, octisalat, avobenzone… Loại kem này tạo ra phản ứng hóa học bằng cách hấp thụ các tia UV, xử lý và phân hủy trước khi tia UV gây tổn thương da và giải phóng các tia dưới dạng tia hồng ngoại.



Tuy nhiên, loại kem này dễ gây kích ứng vì thành phần hóa học, thậm chí gây cay và chảy nước mắt nếu đổ mồ hôi. Loại kem này có các hoạt chất chống nắng có độ che phủ cao hơn so với kem vật lý nhưng kem cần có thời gian thẩm thấu thì mới có tác dụng.

Nhiều thông tin cho rằng, nếu bôi kem chống nắng hóa học sau kem dưỡng da, gây cản trở khả năng tương tác của kem chống nắng và làn da. Điều này là hoàn toàn sai lầm.

Các chuyên gia khẳng định nguyên tắc bất biến trong thứ tự các bước dưỡng da luôn là bôi kem chống nắng sau kem dưỡng da. Kem chống nắng được coi là bước cuối cùng nhưng lại đứng trước bước trang điểm đối với các dòng kem dạng kem, gel, sáp.



Tuy nhiên, nếu là kem chống nắng dạng bột thì có thể thoa ở bước cuối cùng để hoàn thiện lớp trang điểm.



Thứ tự chăm sóc da đúng cách sẽ là: Sau khi thoa kem dưỡng da bạn nên chờ vài phút cho kem thẩm thấu đều rồi mới bôi kem chống nắng. Việc này nhằm đảm bảo các thành phần dưỡng ẩm không can thiệp và tác động vào hiệu quả chống nắng.



Đặc biệt, các cô nàng không nên trộn kem dưỡng ẩm, kem nền… chung với kem chống nắng vì điều này sẽ phá hủy công thức chống nắng vốn có.



Kem chống nắng luôn là bước cuối cùng trong quy trình dưỡng da bởi nó có tác dụng như một lớp màng ngăn cách giữa da và các tác nhân khác. Không nên để lớp hóa chất nào khác bao phủ lên kem chống nắng làm ảnh hưởng tới hiệu quả của nó.



Đặc tính vốn có của kem chống nắng là bảo vệ da. Nếu bạn bôi kem dưỡng da sau kem chống nắng chẳng khác nào ngăn các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Vậy nên hãy bôi kem dưỡng da trước để da được hấp thu các thành phần dưỡng chất tốt nhất.



Ngoài ra, thứ tự bôi kem như vậy còn có thể hạn chế tác hại từ mỹ phẩm trang điểm. Trang điểm khiến bạn trông đẹp hơn nhưng những thành phần hóa chất bên trong lâu dần sẽ làm hại da. Nếu có lớp dưỡng chất bên trong cùng với kem chống nắng bên trên sẽ chẳng khác nào bức tường bảo vệ da.

