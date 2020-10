Da mặt lốm đốm như bánh đa vừng đen sau 3 tháng bôi kem trộn làm trắng da cấp tốc

Khi mới dùng, chị thấy hiệu quả rất nhanh, da sáng mịn lên trông thấy. Thấy vậy chị đều đặn dùng mỗi ngày tới hơn 3 tháng thì lại nhận thấy sự thay đổi chóng mặt.



Theo bác sĩ, hiện tượng tăng sắc tố trên da bệnh nhân này là do hiện tượng viêm mà thành. Sau thăm khám, bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân dùng kem chống nắng 3 giờ/lần, bôi các sản phẩm chống viêm không chứa corticoid, kem giữ ẩm, kháng histamin đường toàn thân nhằm hạn chế các phản ứng viêm để ngăn chặn sự tăng sắc tố.



Mặt khác, bệnh nhân cũng được sử dụng các liệu trình điều trị tại chỗ không xâm lấn để khắc phục tình trạng tăng sắc tố và mẩn ngứa.



Dù vậy bác sĩ cũng cho hay, việc điều trị cho các trường hợp bị tăng sắc tố như vậy thường mất nhiều thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Thậm chí với những trường hợp mất sắc tố thì việc chữa trị là không thể.

BS Mai cảnh báo, các sản phẩm sử dụng làm trắng da thường chứa nồng độ khác nhau của hydroquinone, corticosteroid, thủy ngân và các tác nhân khác, chẳng hạn như axit salicylic, hypochlorite. Các thành phần này có thể gây tổn thương da.



Những hợp chất này gây tổn thương da nếu sử dụng không đúng và kéo dài. Ban đầu, người dùng sẽ thấy hiệu quả nhanh nhưng nếu càng dùng hậu quả càng nghiêm trọng.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo chị em chỉ nên tin dùng các loại mỹ phẩm có thương hiệu nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm định. Tuyệt đối không đặt niềm tin vào các sản phẩm được quảng cáo làm trắng da cấp tốc, không rõ nguồn gốc.

Nguy hiểm tiềm tàng từ lột da cấp tốc. Video: VTV24