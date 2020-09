Bom tấn DUNE 2020 chính thức ra trailer, Timothée Chalamet lột xác rũ bỏ hình ảnh hoàng tử trái đào

Một cuộc thập tự chinh đang đến. Một huyền thoại sẽ được sinh ra. Hiện mọt phim điện ảnh đã có trên tay đoạn trailer đầu tiên cho bộ phim mới sắp ra rạp "DUNE", một phiên bản mới hoành tráng và quy tụ nhiều Ngôi Sao của loạt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cổ điển.

Poster của DUNE 2020.

Đạo diễn đại tài người Canada gốc Pháp Denis Villeneuve sẽ là biên kịch đứng sau siêu phẩm này. Ông đã từng đoạt giải Oscar và chứng tỏ khả năng sáng tác khoa học viễn tưởng cực ăn khách và hoành tráng của mình với hai siêu phẩm "Arrival" và "Blade Runner 2049". Trailer của "DUNE" cho thấy rõ rằng vị đạo diễn đang đưa mọi thứ lên một tầm cao mới về mặt quy mô, vì bản chuyển thể mới này từ cuốn sách Dune của Frank Herbert có vẻ sẽ được kì vọng làm nên một tác phẩm sử thi dưới dạng phim chiếu rạp

Trailer mở đầu với cảnh quay cận nụ hôn giữa nhân vật của Timothée và "bạn gái Người Nhện" Zendaya Arrakis nơi phù thủy, kẻ xấu và những con sâu vũ trụ khổng lồ đụng độ nhau giữa sa mạc cát lấp lánh đầy gió. Cũng đi lang thang trên những cồn cát là Zendaya - diễn viên được đề cử giải Emmy - nhân vật xuất hiện trong những giấc mơ của người anh hùng trẻ tuổi. . Tuy nhiên, đó thực chất chỉ là một giấc mơ khiến anh tỉnh giấc lúc nửa đêm. Timothée Chalamet vào vai Paul Atreides, xuất thân từ dòng dõi của một triều đại gồm những quý tộc vũ trụ hùng mạnh trong truyền thuyết vũ trụ và chính trị vũ trụ. Oscar Isaac là người cha đại tài của anh, đặt tương lai của gia tộc vào tay con trai trên hành trình chinh phục xứnơi phù thủy, kẻ xấu và những con sâu vũ trụ khổng lồ đụng độ nhau giữa sa mạc cát lấp lánh đầy gió. Cũng đi lang thang trên những cồn cát là Zendaya - diễn viên được đề cử giải Emmy - nhân vật xuất hiện trong những giấc mơ của người anh hùng trẻ tuổi. Zendaya

Diễn xuất của Timothée được kì vọng sẽ tỏa sáng.

Cảnh hôn ngọt ngào mở đầu trailer.

Cảnh tiếp theo dẫn Timothée và khán giả bước vào một căn phòng kỳ lạ. Ở đấy, anh gặp gỡ một người phụ nữ, bà yêu cầu anh đút tay vào một chiếc hộp. Điều đáng sợ là anh sẽ chết nếu rút tay ra. Khi Timothée hỏi trong hộp có gì, bà ta đã dõng dạc trả lời: "Nỗi đau".

Trước khi trở thành anh hùng chàng hoàng tử phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ.

Trong phiên bản chuyển thể năm 2020 lần này, đạo diễn Denis Villeneuve đã khiến người xem trầm trồ với hàng loạt phân cảnh hết sức sống động. Cả thế giới cồn cát của tác giả Frank Herbert hiện lên vô cùng mãn nhãn và trên hết là giữ đúng tinh thần của truyện gốc.

Khán giả ngỡ ngàng trước cảnh sa mạc và đội quân hùng vĩ.

Ngoài ra, tạo hình và thiết kế trang phục của các nhân vật cũng được thể hiện chi tiết và độc đáo. Tuy có hơi hướng " Star Wars" nhưng nhìn chung phần sản xuất của " DUNE" đã đáp ứng đúng và đủ sự trông đợi từ các fan của bộ truyện. Từ trailer bộ phim cũng cho thấy một vài cái nhìn về dàn diễn viên xuất sắc không thể phù hợp hơn. Charlotte Rampling, Dave Bautista, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, Rebecca Ferguson và Stellan Skarsgård xuất hiện trong trang phục được đầu tư tỉ mỉ giữa bối cảnh rộng lớn và hình ảnh hùng vĩ, rõ ràng không thua kém gì "Blade Runner 2049".

Phiên bản năm 1984 của đạo diễn nổi tiếng David Lynch đã từng thất bại nặng nề, thậm chí thất thu tại phòng vé. Nhưng phiên bản remake năm 2020 được khán giả yêu điện ảnh kì vọng sẽ phá vỡ lời nguyền này.

DUNE dự kiến công chiếu vào ngày 18/12/2020.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ