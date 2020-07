Bom tấn "Tenet" có lịch khởi chiếu toàn cầu, cứu nguy cho tình hình ảm đạm ở phòng vé

Sau nhiều lần hoãn chiếu do tình hình phức tạp của dịch COVID-19 , cuối cùng bom tấn của Christopher Nolan cũng đã định được ngày ra rạp tại Việt Nam vào ngày 28/8, chỉ sau các thị trường lớn khoảng 2 ngày.

Poster của bom tấn Tenet gợi nhớ đến siêu phẩm Inception.

Đây là một thông tin vui cho thị trường phim chiếu rạp đang vô cùng ảm đạm do dịch COVID19. Rất nhiều bom tấn màn ảnh lớn đã phải dời lịch sang tới năm 2021 để bảo toàn doanh thu. Tuy tình hình dịch COVID19 tại Việt Nam đang nóng trở lại nhưng với những thành phố chưa vào diện dãn cách xã hội vẫn có thể tận hưởng những bộ phim hay bằng cách đeo khẩu trang và thực hiện rửa tay đúng cách.

Tenet sẽ được chiếu tại hơn 70 quốc gia như Australia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Anh, Italy và Việt Nam. Trung Quốc hiện không có trong danh sách này bởi yêu cầu rạp chỉ được chiếu phim dưới 120 phút, trong khi Tenet có thời lượng 150 phút.

Phim hứa hẹn sẽ là một siêu phẩm điện ảnh.

Việc bỏ lỡ một thị trường "màu mỡ" như Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng lớn tới thành công của phim bởi "Tenet" dự kiến cần đạt doanh thu phòng vé khoảng 800 triệu USD nếu muốn hòa vốn.

Bộ phim xoay quanh nhân vật chính (John David Washington đóng) và Robert Pattinson trong mạng lưới tình báo quốc tế. Anh được tổ chức giới thiệu khái niệm nghịch đảo thời gian, tức một số sự kiện diễn ra ngược trật tự. Nắm trong tay một công nghệ hiện đại - Tenet - có khả năng thần kì như vậy, cả nhóm phải chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại, ngăn chặn Thế chiến thứ III từ trước khi nó xảy ra. Tác phẩm được giới chuyên môn kỳ vọng giúp các rạp phim thu hút khách sau quãng thời gian đóng cửa.

Bộ đôi John David Washington và Robert Pattinson.

Đây là tác phẩm được đầu tư nghiêm túc với công đoạn ghi hình tại 7 quốc gia khác nhau, bao gồm Đan Mạch, Estonia, Ấn Độ, Ý, Nauy, Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ. Kinh phí sản xuất của bộ phim lên tới hơn 200 triệu đô, thậm chí Christopher Nolan còn dàn dựng một vụ va chạm bằng máy bay thật, đâm vào tòa nhà thật để tạo ra một đại cảnh cháy nổ hoành tráng.

Đoàn làm phim đang ghi hình tại Mumbai, Ấn Độ.

Đạo diễn Nolan nhấn mạnh đây là tác phẩm phải trải nghiệm xem ở rạp và nhiều lần nói muốn Tenet công chiếu dưới dạng này. Dự án đánh dấu cuộc trở lại của ông ba năm sau Dunkirk. Nhà làm phim sinh năm 1970 được xem là một trong những đạo diễn tài năng nhất thế giới, nổi tiếng với Inception, ba phim về Batman cùng nhiều tác phẩm khác.

Chiếc máy bay 747 thật được sử dụng cho cảnh cháy nổ trong phim.

Với lịch phát hành mới này, bom tấn triệu đô của Christopher Nolan sẽ là bộ phim đầu tiên được ra mắt trên toàn Thế giới sau khủng hoảng COVID-19.

