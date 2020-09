Bốn thành viên BLACKPINK hội ngộ trên bìa tạp chí Elle bản Mỹ sau thời gian tham gia các dự án solo

Sau thời gian dài các thành viên hoạt động trong các dự án solo như đi chụp tạp chí, làm đại sứ cho các thương hiệu, quảng cáo,... mới đây cả 4 cô gái đã có màn hội ngộ trên đất Mỹ. Số tháng 10 của tạp chí ELLE bản Mỹ bao gồm loạt ảnh và cuộc phỏng vấn mới độc quyền với BLACKPINK . Các thành viên hóa thân thành những kiều nữ với vẻ ngoài sang trọng, ấn tượng cùng các sản phẩm tới từ các thương hiệu như Bulgari, Chanel, Saint Laurent, Dior,...

BLACKPINK trên bìa tạp chí Elle

ELLE so sánh BLACKPINK với The Spice Girls, xét về tác động văn hóa, lượng người hâm mộ đông đảo và sự nổi tiếng toàn cầu của họ. Rosé nói rằng việc BLACKPINK được so sánh với một nhóm nhạc của "những người có đóng góp cho văn hóa nhạc pop và âm nhạc thế giới rất mãnh liệt và to lớn là một vinh dự." Nhưng điều này không có nghĩa là hãy trở thành như họ mà BLACKPINK đang tìm cách khẳng định vị trí của mình trên từng bước của con đường âm nhạc riêng.

4 thành viên hội ngộ sau thời gian dài tham gia các hoạt động cá nhân

Kể từ khi ra mắt, sự nổi tiếng của BLACKPINK đã tăng theo cấp số nhân, đến mức âm nhạc của họ có thể được nghe trên toàn thế giới. Họ đang phá vỡ rào cản ngôn ngữ và rào cản văn hóa, định nghĩa về một bài hát, một buổi biểu diễn thông qua tài năng tuyệt vời và sự chăm chỉ. “Trong những ngày này, chúng tôi không có ranh giới khi nói đến công việc,” Jennie nói. “Ngay cả vào những ngày nghỉ, về cơ bản chúng tôi vẫn ở phòng thu âm”.

Ảnh chụp cá nhân của các thành viên

Trong buổi phỏng vấn sau khi chụp hình, các thành viên đã có thời gian ngồi xuống để chia sẻ về chặng đường 4 năm của họ. Mặc dù sự cạnh tranh giữa các thực tập sinh thường rất khốc liệt nhưng theo Jennie, các thành viên BLACKPINK không có gì khác ngoài tình yêu dành cho nhau ngay từ đầu. Họ đã sống cùng nhau rất lâu trước khi ra mắt, gắn bó hàng đêm với nhau qua những bữa ăn được giao hàng, những câu chuyện về giáo viên đáng sợ và những khó khăn chung trong quá trình đào tạo.

Các thành viên thân thiết và nương tựa vào nhau từ những ngày đầu tiên

Công cuộc Mỹ tiến của BLACKPINK với hit "Ice Cream" tuy chưa tạo nên được lịch sử về thứ hạng nhưng đã góp phần giúp tên tuổi của nhóm nhạc nữ vươn tầm quốc tế xa hơn, rộng hơn so với trước đó. Trong tương lai, BLACKPINK sẽ còn có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng không chỉ trong nước mà còn "công phá" những thị trường quốc tế lớn.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ