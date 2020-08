Bỗng nhiên chán chồng sau khi lỡ trải qua 'tình một đêm'

Tôi tỉnh dậy mà đầu vẫn đau như búa bổ, đây có lẽ là dư âm của việc tối hôm qua uống quá chén. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa sốc bằng việc tôi phát hiện mình nằm ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Tay tôi vô tình chạm vào một làn da bên cạnh, đến khi lật chăn lên thấy bên dưới là một người đàn ông xa lạ, cả tôi và anh ta đều không mảnh vải che thân. Dù là trẻ lên 3 tôi cũng biết được, mình đã trải qua tình một đêm rồi.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng tôi vẫn hét lên một tiếng khiến anh ta tỉnh giấc. Lúc này, tôi mới nhận ra anh ta cũng không xa lạ lắm, mà là một người có mặt trong bữa tiệc hôm qua.

Tua lại khoảng thời gian 10 tiếng đồng hồ trước, tôi cùng đứa bạn đi tham gia sinh nhật của một người bạn chung, sau đó có đi quán karaoke hát hò, uống rượu. Người đàn ông này cũng trong nhóm sinh nhật. Vì quá vui vẻ nên cả bọn chúng tôi đều say quắc cần câu không biết trời đất là gì. Đến sáng tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xảy ra.

Thấy tôi ngơ ngác, người đàn ông ngồi bên chỉ cười, xoa đầu tôi một cái khiến tôi điếng người. Anh thong thả đứng dậy, mặc quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Anh nói hôm qua mấy đứa tôi say quá nên bọn anh phải đưa về và ... đây chính là nhà anh.

Nhìn anh xắn tay áo bận rộn trong bếp mà tôi thẫn thờ. Chưa bao giờ sáng dậy tôi được chồng đối xử dịu dàng như vậy, cũng như bao giờ thấy anh vào bếp nấu cơm cho vợ. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy đàn ông vào bếp lại có sức mê hoặc lớn đến thế.

Thực tế, tôi đã kết hôn được hơn 1 năm. Chồng tôi là một người khô khan, cuồng công việc. Chồng có thể đi làm từ sáng đến tối, về nhà ăn cơm vợ nấu xong lại cắm đầu vào laptop. Vợ có nói gì anh cũng chỉ ậm ừ rồi thôi, tối qua đi sinh nhật, tôi có báo anh có thể ngủ nhà bạn qua đêm, anh cũng chỉ nhắc: "Ừ, em đi chơi vui vẻ".

Sau khi dùng bữa tại nhà 'tình một đêm' xong, tôi xốc lại tinh thần rồi trở về nhà. Chồng tôi đã đi làm nên trong nhà chẳng có ai, tôi ngồi im lặng suy nghĩ về chuyện đêm qua mà cứ ngỡ vừa trải qua một giấc mơ. Vậy là tôi đã phản bội anh, nhưng biết làm sao giờ, tôi còn chẳng tỉnh táo để biết chuyện gì xảy ra cơ mà.

Thế nhưng chẳng hiểu sao từ hôm đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy... chán chồng. Chồng có làm gì, nói gì trong đầu tôi cũng tự động so sánh với chàng trai hôm đó. Tôi khẳng định, mình đã rung động với tình một đêm rồi, say nắng cách anh nấu cơm cho tôi ăn, cách anh nhẹ nhàng xoa đầu và đối xử dịu dàng với tôi.

Càng biết sai trái tôi lại càng không làm chủ được con tim. Bên trong dường như luôn có sự thôi thúc tôi liên hệ với anh ấy. Nhưng còn chồng tôi thì sao, tôi biết phải làm gì bây giờ?

