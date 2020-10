"Boombayah" cán mốc 1 tỷ view giúp BLACKPINK ẵm thêm 2 kỉ lục mới, ghi danh vào lịch sử girl band

rạng sáng ngày hôm nay 13/10, MV ca khúc debut " Boombayah" của BLACKPINK đã chính thức cán mốc 1 tỷ view - điều mà nhiều nhóm nhạc Kpop khác phải mơ ước. BLACKPINK có thể coi là một trong số ít những nhóm nhạc Kpop đạt được thành công vang dội ngay từ khi debut và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt dù 4 năm đã trôi qua. Bằng chứng làBoombayah"BLACKPINK

Boombayah đã vượt qua con số 1 tỷ view

Để có thể làm được điều tưởng như không tưởng này, BLACKPINK và "Boombayah" đã mất 4 năm 2 tháng tính từ ngày 8/8/2016. Đáng chú ý đây không phải lần đầu tiên BLACKPINK được xưng danh trên bảng vàng 1 tỷ view. Trước "Boombayah" đã có "DDU-DU DDU-DU" và "Kill this love" cán đổ cột mốc này.

Sự kiện MV debut của BLACKPINK đạt 1 tỷ view đã đem về cho 4 mẩu nhà YG Entertainment thêm 2 kỉ lục mới trong lịch sử Kpop bao gồm MV debut đạt 1 tỷ views đầu tiên trong lịch sử ( Boombayah ), nhóm nhạc sở hữu nhiều MV đạt tỷ views nhất lịch sử (3 MV). Liên quan đến mốc 1 tỷ view BLACKPINK còn có 1 kỷ lục khác là MV cán mốc tỷ views nhanh nhất lịch sử 1 nhóm nhạc Kpop ( DDU-DU DDU-DU ).



Thành quả xứng đáng cho những gì mà 4 cô gái đã cố gắng suốt 4 năm qua

Xét trên mặt trận nhóm nhạc, BLACKPINK đã gia tăng cách biệt với BTS với tỷ số 3 - 1. Thành tích tỷ views hiện tại ở Kpop vẫn chỉ mới có thể đếm trên đầu ngón tay. Những MV hiện đã cán mốc 1 tỷ lượt xem gồm: "Gangnam Style" - PSY (3,82 tỷ lượt xem), "Gentleman" - PSY (1,35 tỷ lượt xem), "DDU-DU DDU-DU" (1,35 tỷ lượt xem), "DNA" - BTS (1,11 tỷ lượt xem),"Kill This Love" - BLACKPINK (1,06 tỷ lượt xem) và mới đây nhất là "Boombayah"!

Thành tích của BLACKPINK trên BXH Global 200

Trong ngày 13/10 này, thêm một tin vui dành cho các BLINK đó là ca khúc "Lovesick Girls" đã debut tại vị trí #59 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ 2 trên BXH Global 200. Tuy thành tích trên BXH Hot 100 không phải là một vị trí quá cao nhưng tất cả những cột mốc đều là sự cố gắng hết mình của 4 cô nàng nhà YG Entertainment và các Blink luôn tự hào về điều ấy. Chúc mừng BLACKPINK và Blink!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ