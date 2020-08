Chất Botulinum trong pate Minh Chay: Chất độc khét tiếng số 1 thế giới, gấp 10.000 lần kali xyanua

Ăn pate Minh Chay bị ngộ độc thần kinh?

Ngày 29/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có cảnh báo khẩn cấp về sản phẩm pate Minh Chay ô nhiễm vi khuẩn có độc tố mạnh. Trước đó, từ ngày 13/7 - 18/8 đã có ít nhất 9 ca ngộ độc thực phẩm nghi có liên quan đến sản phẩm này được ghi nhận ở nhiều địa phương.



Cụ thể, BV Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận 2 ca, BV Chợ Rẫy (TP.HCM) đang điều trị cho 5 ca và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM 2 ca. Các bệnh nhân này hầu hết có triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở.



Sáng 31/8, Đồng Nai xác nhận 2 trường hợp đầu tiên có các biểu hiện tương tự sau khi ăn pate Minh Chay.



Trong số này có 2 trường hợp đang điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM diễn biến nặng. Hai người là chị em tuổi trung niên, sống cùng nhau nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó nuốt, không há miệng được. Hiện tại bệnh nhân liệt cơ toàn thân (kể cả cơ hô hấp), do đó bệnh viện phải cho thở máy.

Cục ATTP khuyến cáo khẩn cấp người dân tạm thời không dùng sản phẩm pate Minh Chay



Cục ATTP cho biết, qua điều tra cho thấy các ca nhập viện nêu trên đều sử dụng sản phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới (địa chỉ tại tổ 2, TT.Đông Anh, H.Đông Anh, Hà Nội) sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng. Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm Pate Minh Chay thuộc các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B.



Theo Thanh niên, Cục ATTP khẩn cấp thông báo, người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới và thông báo cho cơ quan chức năng y tế tại địa phương nếu còn sản phẩm sau: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả ớt, Ruốc nấm cháy tỏi. Đối với người đã sử dụng sản phẩm, nếu có dấu hiệu bất thường về Sức Khỏe như trên cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.



Ngay lập tức chiều 29/8, Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới phát thông báo trên trang web minhchay.com về việc thu hồi sản phẩm, đồng thời khuyến cáo khách hàng đã mua sản phẩm pate có ngày sản xuất từ 1/7 đến 28/8 thì phải "dừng ăn ngay lập tức".

Độc tố Botulinum là gì và nguy hiểm như thế nào?



Theo kết quả kiểm nghiệm ban đầu của Cục ATTP phát hiện, một số sản phẩm Pate Minh Chay thuộc các lô khác nhau đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum typ B.



Chia sẻ trên trang facebook cá nhân, bác sĩ Trần Văn Phúc - Bệnh viện Xanh Pôn viết: "Tất cả các bác sĩ, các chuyên gia thực phẩm đều phải kinh hãi khi nói tới vi khuẩn Clostridium botulinum và độc tố của nó là botulinum. Bởi botulinum là chất độc khét tiếng số 1 thế giới!".



Bác sĩ Phúc khẳng định "botulinum là chất độc khét tiếng số 1 thế giới đúng nghĩa. Chỉ với liều 0,004μg/kg cân nặng, chất độc này có thể giết chết một người trưởng thành. Chỉ cần 1kg botulinum đủ giết chết 1 tỉ người". So với chất độc kali xyanua (vụ em họ đầu đầu chị ở Thái Bình sử dụng), botulinum có độc lực mạnh hơn gấp 10.000 lần.



Theo BS Phúc, botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh. Botulinum gây độc bằng cách xâm nhập vào các tế bào thần kinh, rồi ngăn chặn sự giải phóng chất dẫn truyền acetylcholine từ các đầu dây thần kinh. Khi các chất dẫn truyền thần kinh bị chặn lại sẽ ngăn cản dẫn truyền xung thần kinh, giao tiếp các tế bào thần kinh không được thực hiện, làm tê liệt các cơ.



Độc tố botulinum có 7 loại, kí hiệu bằng các chữ cái theo thứ tự từ A đến G, riêng loại C gồm hai loại phụ, như vậy tổng cộng có 8 chất độc tất cả. Nhiễm độc ở người loại A và B là phổ biến nhất, sau đó đến loại E và F, 4 loại còn lại ít gặp hơn.

Các triệu chứng nhiễm độc botulinum



Theo BS Phúc, khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn Clostridium botulinum, các biểu hiện ngộ độc có thể xuất hiện sau 12 – 36 giờ, nhưng cũng có thể kéo dài vài ngày, thậm chí là 4 ngày. Thời gian ủ bệnh càng ngắn, độc tố càng nhiều, bệnh càng nặng do đó nguy cơ tử vong càng cao. Thời gian phát độc chậm sẽ ít nguy hiểm hơn.

Các triệu chứng nhiễm độc botulinum ban đầu gồm: mệt mỏi, chóng mặt, chán ăn, tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa và các triệu chứng viêm dạ dày ruột khác,. Trong trường hợp nhiễm độc với số lượng ít, các triệu chứng có thể biến mất trong vài giờ.

Sau đó, độc tố của vi khuẩn tiếp tục xâm nhập vào các dây thần kinh sọ ngoại biên với biểu hiện điển hình là tổn thương mắt. Mắt nhìn mờ, nhìn đôi, sụp mí, giãn đồng tử, không phản xạ ánh sáng). Sau đó đến các biểu hiện cơ hàm mặt như liệt mặt, rối loạn tiết nước bọt, khô miệng, khó nuốt, nói khó, nói khàn, rối loạn ngôn ngữ.

Bộ Y tế thông báo pate Minh Chay chứa chất độc nguy hiểm. Video: VTC 14

Theo Hà Ly/SKCĐ