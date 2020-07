Trước thềm đám cưới, Brooklyn Beckham bị bạn gái cũ bóc phốt về việc thay bạn gái như thay áo

Đám cưới thế kỷ của tài tử Brooklyn Beckham cùng con gái cưng của nhà tỷ phú – nữ diễn viên Nicola Peltz là một trong những đám cưới đáng mong chờ và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy đang trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày trọng đại, Brooklyn lại bất ngờ 'ngồi' chễm trệ trên top tìm kiếm của Naver (Hàn) vì bị người yêu cũ hơn 9 tuổi ‘gọi hồn’ trong một bài phỏng vấn gần đây.



Trả lời The Sun, cô nàng Lexy Panterra cho biết cô rất bất ngờ khi tình cũ chuẩn bị về chung một nhà với Nicola. Cô chia sẻ rằng Brooklyn là một người có tính cách bay bổng, trẻ con và chưa sẵn sàng cho việc kết hôn.

"Đó không phải điều mà bất cứ ai cũng mong đợi và thành thật mà nói, Brooklyn chưa sẵn sàng cho việc đó. Anh ấy còn rất trẻ và quá non nớt”. – Lexy Panterra nói.

Brookly Beckham bên bạn gái một thời Lexy Panterra.

Ngạc nhiên hơn, cô không ngại ngần vạch trần tính trăng hoa của Brooklyn: ““Tôi không biết tại sao anh ấy lại yêu sau chỉ vài phút. Không có sự nhất quán trong các mối quan hệ của anh ấy. Anh ấy có người yêu mới mỗi tháng, vì vậy thật đáng ngạc nhiên khi anh ấy kết hôn”.



Được biết Brooklyn và Lexy lần đầu gặp nhau tại lễ hội Coachella năm 2017 nhưng cũng nhanh chóng kết thúc vì lí do khoảng cách tuổi tác cũng như khoảng cách địa lý. Cô khẳng định rằng mối quan hệ của họ sẽ không đi tới đâu vì Brookly vẫn là một em bé và anh ta cũng còn quá nhiều mối quan hệ khác.



Lexy chia sẻ: “Chúng tôi không còn bên nhau nữa vì tính cách non nớt của anh ấy và anh ấy không phải một người bạn tốt. Tôi không muốn nói chính xác lý do chúng tôi chia tay. Tôi không muốn nói xấu anh ấy”.

'Tình cũ' nóng bỏng Lexy Panterra.



Theo một nguồn tin độc quyền chia sẻ với tờ HollywoodLife rằng: “Brooklyn hiện đang quá hạnh phúc, hiện giờ không có gì có thể khiến anh ấy gục ngã. Cách Lexy nói xấu chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy hết. Điều quan trọng là Nicola muốn cưới Brooklyn và điều Lexy nghĩ chẳng có ý nghĩa gì".

Brooklyn bên 'vợ tương lai' Nicola Peltz.

Nicola trong chiếc váy được mẹ chồng tự tay thiết kế.



Trước đó, tài tử nhà Brooklyn đã cầu hôn cô nàng Nicola bằng chiếc nhẫn 250.000 (khoảng 7,5 tỷ đồng). Chiếc nhẫn có kiểu dáng cổ điển, gắn một viên kim cương ngọc lục bảo khoảng 4,5-5 carat. Đáng nói hơn, đây là chiếc nhẫn được chính Brooklyn tự tay thiết kế ‘có một không có hai’.

Theo Kiều Trang/SKCĐ