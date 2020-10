Bất ngờ trước nguyên nhân BTS bị fan Trung hủy hơn 800.000 album đặt trước

Trong bài phát biểu tại lễ nhận giải thưởng James A. Van Fleet ngày 9/10 vừa qua, phát ngôn của RM - trưởng nhóm BTS bất ngờ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fan Trung. Cụ thể, leader của BTS nói:





"Chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được giải thưởng Van Fleet. Gala 2020 của hiệp hội Hàn Quốc* lại càng ý nghĩa hơn khi năm nay là kỉ niệm 70 năm chiến tranh Triều Tiên. Chúng tôi sẽ luôn khắc ghi lịch sử đau thương mà cả hai quốc gia đã cùng trải qua và sự hi sinh của vô số đàn ông và phụ nữ."





Ngay lập tức, bài phát biểu này đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trên Twitter cũng như các mạng xã hội khác. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay BTS vì cho rằng nhóm đã "làm tổn thương tình cảm của người hâm mộ Trung Quốc" và "phủ nhận lịch sử".





Nguyên nhân bởi, người Trung vốn đứng về phía chủ nghĩa cộng sản, ủng hộ Triều Tiên và Liên Xô. Trước đây trong Chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn sinh mạng của người Trung Quốc đã ngã xuống nhưng lại không hề được nhắc đến.





Trước dự việc này, các ARMY tại xứ Trung đang phải trải qua giai đoạn khủng hoảng trước sức ép của đông đảo fan nước này. Đối mặt với dư luận, hàng loạt fanbase tại Trung của BTS đã quyết định hủy hết các đơn đặt trước cho album BE sắp ra mắt vào ngày 20/11 tới của nhóm.





Theo thống kê mới nhất, lượng album đặt trước từ các fanbase tại Trung của BTS lên tới hơn 800.000 bản. Thực tế, fanbase Trung vốn là những người vô cùng chịu chi cho thần tượng, thường xuyên tạo ra những dự án lớn để mua album, mừng sinh nhật... Do đó, nếu toàn bộ lượng album bị trả lại sẽ là tổn thất lớn cho BTS và Big Hit, khiến ARMYs tại các nước trên thế giới phải gồng gánh khối lượng khổng đồ để bù đắp thiếu hụt.





Hàng loạt các bình luận từ cư dân mạng xứ Trung như sau: “Đừng có tấn công fan, họ đưa ra quyết định này cũng khó khăn lắm chứ”, “Thích BTS cũng được nhưng phải đặt quốc gia lên hàng đầu”, “Fan chính là những người đau lòng nhất trong vụ này”, “Miễn là các Baidu bar không đóng cửa thì vẫn có thể hoạt động lại bất cứ lúc nào”...



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ