BTS cùng BLACKPINK dắt tay nhau ẵm trọn vô vàn đề cử trong The People’s Choice Awards 2020 tại Mỹ

Vào ngày 1 tháng 10, danh sách những con người xuất chúng được đề cử cho giải E! People’s Choice Awards đã được công bố.

Giải thưởng E! People’s Choice đã công bố danh sách đề cử

Trong danh sách được công bố, cư dân mạng đã nhanh tay nhanh mắt phát hiện ra hai trong số những nhóm nhạc được yêu thích nhất Kpop lọt vào danh sách; BTS và BLACKPINK. Cả hai đều có thể ghi tên mình vào nhiều hạng mục khác nhau trong năm nay.

BTS và BLACKPINK đều được đề cử ở hạng mục "Nhóm nhạc của năm 2020" và Video âm nhạc của năm 2020. Hai nhóm nhạc Kpop này đối đầu với các nghệ sĩ hàng đầu của Mỹ như Jonas Brothers, The Weeknd, Lady Gaga, v.v. trong hai hạng mục này. BTS lọt vào hạng mục "Video âm nhạc của năm 2020" với "Dynamite" trong khi BLACKPINK lọt vào danh sách với "Ice Cream with Selena Gomez.

Dynamite và Ice Cream giúp BTS và BLACKPINK có mặt tại nhiều đề cử

BTS cũng lọt vào danh sách đề cử "Bài hát của năm 2020" với "Dynamite" và "Album của năm 2020" với 'Map of the Soul: 7'. Sau một năm với nhiều bản phát hành ca khúc hit, nhiều chương trình vui nhộn và buổi hòa nhạc trực tuyến có nhiều người tham dự nhất thế giới, BTS đã được đề cử tại vô số hạng mục lớn.



Trước đó, BTS đã có thể ẵm trọn 4 giải thưởng trong E! People’s Choice Awards năm 2018 và BLACKPINK đã có thể ẵm ba giải từ People's Choice Awards 2019, trong đó có một giải thưởng quan trọng đó là giải thưởng cho "Video âm nhạc của năm 2019" với "Kill This Love".

Nhóm nhạc BTS

Đúng như tên gọi, những người chiến thắng Giải thưởng People’s Choice đều do công chúng bình chọn. Bắt đầu từ hôm nay, các ARMY và BLINK có thể bình chọn cho các video yêu thích của idol thông qua trang web PCA hoặc bằng cách sử dụng các hashtag bắt đầu bằng # chính xác trên Twitter. Người hâm mộ nhận được tối đa 50 phiếu bầu mỗi ngày, tối đa 25 phiếu bầu cho mỗi hạng mục.

Nhóm nhạc BLACKPINK

Việc bình chọn kết thúc vào ngày 23 tháng 10 và những người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải People’s Choice Awards lần thứ 46 vào ngày 15 tháng 11 lúc 11:59 giờ EST.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: BLACKPINK trở thành Ngôi Sao khách mời đầu tiên trên sê-ri phim tài liệu của YouTube có tên RELEASED





Theo Thanh Thùy/SKCĐ