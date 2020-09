BTS đạt thành tích khủng trên đất Mỹ, được đích thân tổng thống Moon Jaein gửi lời chúc mừng

Single Dynamite của BTS đạt được thành tích "vô tiền khoáng hậu".

Cụ thể, trong tuần lễ từ 21-27/8, "Dynamite" tiêu thụ được 300 nghìn bản (đứng nhất ở mảng digital sales), 33,9 triệu lượt stream trên các nền tảng (đứng nhất ở mảng streaming) đồng thời thu về 11,6 triệu đơn vị từ lượt phát radio.

Trước đó, thành tích cao nhất màn nền âm nhạc xứ kim từng có thể đạt được trên BXH này là vị trí Á quân đến từ hiện tượng " Gangnam Style" của PSY. Thành tích tốt nhất BTS làm được trước đó là vị trí thứ 4 với "ON". Chiến thắng này còn có ý nghĩa là sự chiến thắng chính bản thân, khi BTS đã tự vượt thành tích của chính mình, thực sự là một câu chuyện đầy cảm hứng.

Thành tích khủng chưa từng xuất hiện trong lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

Để chúc mừng những chàng trai làm rạng danh Đại Hàn Dân Quốc, tổng thống Moon Jaein đã đích thân gửi lời chúc mừng: “BTS đã đạt được hạng 1 trên bảng xếp hạng Hot100 Billboard, viết nên một chương mới trong lịch sử K-pop - nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên đạt được thành tích này. Sau khi on top trên bảng xếp hạng album Billboard200 bốn lần, giờ đây, BTS đã vươn lên hạng một trên cả hai bảng xếp hạng.

Thành tích này sẽ là niềm an ủi to lớn cho những người dân Hàn Quốc đang phải đấu tranh với cuộc khủng hoảng do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành của mình đến các chàng trai.”

Tổng thống Moon Jaein và phu nhân chụp ảnh cùng nhóm nhạc BTS.

Sự kiện trọng đại này tới vừa đúng dịp sinh nhật của thành viên Jungkook khiến cộng đồng fan càng thêm tự hào và hào hứng.

Chúc mừng sinh nhật Jungkook!

Đặc biệt theo thông tin mới nhất, BTS sẽ tổ chức một buổi họp báo online toàn cầu vào 9h sáng mai (2/9) để chia sẻ về thành tích no.1 Billboard của mình. Nhóm sẽ bày tỏ suy nghĩ, gửi lời cảm ơn fan hâm mộ cũng như nói về những kế hoạch trong tương lai.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ