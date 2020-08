Hóa ra BTS đã `thả thính` về MV Dynamite từ lâu mà fan Kpop ngó lơ, mãi không nhận ra

Vào ngày 26 tháng 7, BTS lần đầu tiên hé lộ thông tin về bài hát tiếng Anh mới của họ trong một chương trình phát sóng âm thanh, nhưng họ vẫn giữ kín về hầu hết các chi tiết. Như mọi khi, người hâm mộ luôn cảnh giác cao độ để tìm ra manh mối để giải mã, nhưng ngay cả những người hâm mộ tinh ý nhất cũng có thể bỏ lỡ lần "thả thính" tưởng công khai mà lại khó nhận ra tới vậy.

Trong đoạn teaser MV "Dynamite", BTS thể hiện vũ đạo sôi động lấy cảm hứng từ thể loại nhạc disco. BTS đã chứng tỏ sức công phá của mình khi teaser MV Dynamite đạt 1 triệu lượt thích chỉ sau 52 phút phát hành. Đây là teaser MV cán mốc 1 triệu likes nhanh nhất trên YouTube , qua đó giúp nhóm nam nhà Big Hit “bỏ túi” thêm kỉ lục mới.

Những hình ảnh trong teaser ca khúc "Dynamite".

Đoạn nhạc trong teaser dù ngắn nhưng vô cùng bắt tai, cho thấy Dynamite là 1 ca khúc có giai điệu sôi động, tươi vui, toát ra năng lượng tích cực như những gì BTS từng thông báo. Những nhận xét tích cực cho thấy single mới của nhóm hoàn toàn có tiềm năng trở thành hit "khủng".

Trong những tuần trước khi phát hành teaser "Dynamite", các thành viên đã đưa ra hàng loạt hint về các bước nhảy của họ trên sóng truyền hình mà fan không hề để ý. Vào ngày 13 tháng 7, BTS đã làm khách mời trên chương trình Nhật Bản CDTV Live để quảng bá MAP OF THE SOUL: 7 ~ THE JOURNEY. Vào thời điểm đó, nhiều người hâm mộ nghĩ rằng các thành viên chỉ đang thực hiện những bước nhảy cổ điển kì lạ cover cố nghệ sĩ Micheal Jackson.

Fan tưởng rằng BTS đang làm loạt hành động... kì quái khó hiểu!

Cả Jungkook, V và Jimin đều đã thể hiện một loạt hành động ngắn cover lại những điệu nhảy trong MV "Dynamite" trong một lần phỏng vấn với chương trình của Nhật Bản.

Jungkook và V đưa ra hint về điệu nhảy họ sẽ thực hiện trong "Dynamite".

Động tác bắn súng được Jimin cover y nguyên!

Như thể vẫn chưa đủ lộ liễu, J-Hope đã tiết lộ concept disco của họ 5 ngày trước khi đoạn teaser MV bị phát hành trên Twitter thông qua dòng trạng thái!

J-Hope cũng đã kín đáo "nhá hàng" trên Twitter.

Bây giờ nhìn lại, fan đều than trời tiếc nuối vì thật khó để tưởng tượng tất cả đã bỏ lỡ những gợi ý rõ ràng này như thế nào. Dù đã bỏ lỡ những gợi ý của BTS những các fan đều đang chờ đợi và hướng tới tới 11h trưa ngày 21/8 để được hòa mình cùng ca khúc "Dynamite" và cổ vũ cho idol BTS.

