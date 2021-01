BTS và 5 lần thú nhận gây bất ngờ, Jin tiết lộ thời điểm nhóm suýt tan rã

Trong suốt những năm qua, có nhiều khoảnh khắc mà các thành viên trong BTS đã có những chia sẻ gây ngạc nhiên, và đây là 5 trong số đó.

1. Jimin tiết lộ rằng mình gần như không được debut

Trong một tập của chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Jimin tiết lộ rằng mình đã suýt không được debut trong BTS do kỹ năng vũ đạo. Anh chia sẻ rằng phong cách nhảy của các nhóm nhạc thần tượng khác nhiều so với cách nhảy mà anh đã được học.

“Tôi đã suýt thất bại trong việc gia nhập nhóm (BTS) vì tôi không phải là một vũ công giỏi. Tôi học chuyên ngành múa đương đại, do đó phong cách nhảy hoàn toàn khác với vũ đạo của các nhóm nhạc thần tượng, nên điều đó trở thành một thử thách khó khăn với tôi” – Jimin chia sẻ.

Tuy nhiên, cuối cùng Jimin đã vượt qua thử thách khó khăn này và được ra mắt trong BTS.

2. Các thành viên chia sẻ rằng họ từng không được ra mắt với “No More Dream”

Thật khó để tưởng tượng BTS sẽ có một ca khúc debut khác, nhưng gần đây các thành viên đã tiết lộ rằng “No More Dream” không phải ca khúc ra mắt của họ. V chia sẻ bài hát ban đầu được chọn để làm ca khúc ra mắt là “End of the World”.

Tuy nhiên, người đứng đầu công ty chủ quản của BTS Bang Si Hyuk lại nghĩ rằng BTS nên ra mắt với bài hát nói về những vấn đề mà người trẻ phải trải qua.

“Vào thời điểm đó, PD Bang (Bang Si Hyuk) đã nói với chúng tôi rằng vì chúng tôi là những đứa trẻ nên sẽ rất tuyệt khi nói về những vấn đề mà người trẻ phải trải qua. Và là đại diện cho giới trẻ, đó là cách mà ca khúc này (“No More Dream”) được tạo ra” – V chia sẻ.

3. Jin tiết lộ rằng BTS gần như tan rã vào năm 2018

Mặc dù BTS đạt được rất nhiều thành tích trong năm 2018 nhưng các thành viên lại đối mặt với vô số áp lực và căng thẳng. Trong MAMA 2018 Jin đã tiết lộ rằng họ gần như tan rã vì những căng thẳng này.

“Chúng tôi đã gặp khó khăn về mặt tinh thần trong suốt đầu năm nay. Trong khi nói chuyện với nhau, chúng tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tan rã” - Jin

Rất may sau đó, các thành viên đã có thể ở lại với nhau và tiếp tục sự nghiệp đến ngày hôm nay.

“Tôi cảm ơn các thành viên của mình, những người đã quyết định tiếp tục… Tôi muốn cảm ơn các thành viên luôn yêu thương tôi và nói lời cảm ơn đến ARMY vì đã luôn yêu thương chúng tôi. Cảm ơn bạn” – Jin bộc bạch

4. V chia sẻ việc mình bị nổi mề đay cholinergic

Trên trang Weverse của mình, V tiết lộ rằng anh ấy bị nổi mề đay cholinergic.

Mề đay cholinergic là một chứng phát ban ngứa trên da được kích hoạt do nhiệt độ cơ thể tăng lên. Tình trạng này xuất hiện khi người bị bệnh quá nóng.

5. J-Hope tiết lộ rằng anh ấy đã không được ra mắt trong nhóm

Trong một tập của Burn The Stage, J-Hope tiết lộ rằng anh đã rời Big Hit Entertainment (công ty chủ quản của BTS) khi còn là thực tập sinh. Khi J-Hope đưa ra quyết định này, Jungkook đã khóc.

RM sau đó tiết lộ rằng anh ấy đã nói chuyện với những người ở Big Hit Entertainment về việc họ cần J-Hope trong nhóm như thế nào.

“Tôi nói với họ rằng chúng tôi cần Jung Hoseok (tên thật của J-Hope). Chúng ta cần Jung Hoseok, chúng tôi không thể làm được nếu không có cậu ấy. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để thuyết phục họ. - RM

Điều đó đã khiến J-Hope sớm thay đổi quyết định và trở lại Big Hit Entertainment vì tin tưởng các thành viên.

“Hồi đó tôi quay lại vì tôi tin tưởng các bạn. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong một thời gian dài… đó là bởi vì các thành viên đã ở đó. ” - J-Hope